Nel giorno del secondo anniversario dell’alluvione, da questa mattina all’alba in via Corsica è stato appeso nuovamente lo striscione “Il Campino non molla”, uno dei simboli della voglia di ripartire dei cesenati.

Oggi pomeriggio, alla stessa ora due anni fa in cui esondò il fiume Savio a Cesena, dando il via a una terribile alluvione, si testeranno sirene che si spera non debbano mai suonare. Sono quelle di allerta, recentemente installate in città per segnalare l’eventuale pericolo di tracimazione delle acque di quel corso d’acqua. Le apparecchiature sono state posizionate al Ponte Vecchio, in corrispondenza della rotatoria; in via Machiavelli, all’altezza del ponticello in legno che collega la zona del Campus universitario a quella dell’ippodromo. Alle 15.45 di oggi, dunque, niente paura: è solo una prova.