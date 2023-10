Ieri notte l’eclissi parziale di luna: fotografata da Cesenatico

L’ eclissi parziale di Luna visibile dall’Italia il 28 ottobre 2023 é stata fotografata nelle sue diverse fasi da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico. L’eclissi è parziale, poiché la Luna non si trova in allineamento perfetto rispetto alla Terra ed al Sole. Il nitore della notte e la luminosità della Luna nella sua fase di luna piena, hanno permesso di osservare il fenomeno anche a occhio nudo. L’ eclisse è iniziata alle 20:02, quando la Terra ha iniziato a coprire la Luna, alle 21:35 l’ ombra del nostro pianeta ha coperto la Luna, il culmine dell’eclissi si è raggiunto alle 22:14 per concludersi alle 00:26 di oggi. La superficie lunare è stata coperta solo per il 6%.