I sindaci di Cesena, Ravenna, Forlì e Rimini in una tavola rotonda venerdì 20 a Cesena Fiera

Viaggia all’insegna del tutto esaurito Fattore R, il Romagna Economic Forum in programma a Cesena Fiera venerdì 20 ottobre. Annuale punto di incontro che mette a confronto imprese, istituzioni e associazioni di categoria, sarà l’innovazione il tema al centro della settima edizione presa in esame da svariati punti di osservazione. “Penso sia difficile catalogare sotto il segno della casualità l’ennesimo sold out di questo evento – spiega Lorenzo Tersi consigliere di Cesena Fiera con delega a Fattore R – Tutte e sette le edizioni di Fattore R hanno registrato il tutto esaurito per la capacità di essere un momento di riflessione sulla Romagna aperto al mondo, grazie al prezioso contributo di autorevoli personalità del panorama nazionale e internazionale. Tutto questo come parte di un percorso condiviso per trovare insieme proposte per la crescita del territorio a partire da temi chiave come quello dell’innovazione, al centro del focus di quest’anno”.