I sindacati: “Start Romagna, situazione fuori controllo: riaprire i tavoli e confermare i premi per i dipendenti”

Mentre si rincorrono “cancellazioni di corse e insoddisfazione degli utenti”, gli autisti di Start Romagna, “vessati da orari e carichi eccessivi”, chiedono una risposta su premio di risultato e che si riapra la trattativa sui neoassunti per dare loro certezze. La situazione nell’azienda del trasporto pubblico locale romagnolo è dunque “fuori controllo” dicono le rappresentanze sindacali di Filt-Cgil e Faisa-Cisal che, in una nota congiunta, sollecitano urgenti risposte sul piano economico e gestionale. Se il quadro nazionale è esacerbato per il mancato rifinanziamento del Fondo nazionale trasporti, spiegano i sindacalisti, “la situazione di Start Romagna è ancora più drammatica per la cronica mancanza di risposte contrattuali e salariali”, proseguono. Di qui le proposte: “Occorre che la dirigenza di Start dia corso, come prima risposta salariale, alle ipotesi di accordo sul premio di risultato sottoscritto con Filt-Cgil e Faisa-Cisal e che riapra al più presto le relazioni sindacali e i tavoli di confronto aperti sul contratto integrativo per i lavoratori cosiddetti neoassunti di Start”. Il tavolo è proseguito sino al 24 novembre, fino a giungere ad una ipotesi di accordo su cui tutte le rappresentanze sindacali parevano poter convergere, “salvo poi all’atto dell’espressione di una adesione formale, il 27 novembre, le sole Filt-Cgil e Faisa-Cisal hanno formalizzato disponibilità ad una sottoscrizione dell’accordo”. Nei giorni scorsi Filt-Cgil e Faisa-Cisal hanno svolto le assemblee sindacali nei vari bacini interessati e hanno raccolto un mandato a proseguire, “pertanto- concludono- chiedono alla dirigenza aziendale di dare corso agli impegni a cui si è pervenuti con l’ipotesi di accordo del 27 novembre scorso”.