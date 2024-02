Hera: proclamato dai sindacati lo stato di agitazione dei dipendenti

Stato di agitazione fondato su sette punti distinti per i lavoratori di Hera.

A proclamarlo congiuntamente sono Cgil, Cisl, Uil e Cisal dopo l’incontro con i dipendenti ed assemblee svolte nei territori. «Hera ha trascurato fondamentali preoccupazioni sollevate - dicono i sindacati - Le risposte fornite sono state vaghe, con la sola preoccupazione volta ad ottimizzare le risorse a favore degli azionisti (pubblici e privati)».

I temi cruciali dello stato di agitazione sono sette.

«L’azienda, anche a seguito delle acquisizioni di nuove società, non applica a tutti i lavoratori del gruppo i contratti collettivi nazionali ma li elude applicando contratti di altri settori. Vogliamo migliorare il Protocollo Appalti firmato nel 2016. Abbiamo evidenziato la necessità di avere informazioni più dettagliate sulle attività esternalizzate e su quelle distintive ed esclusive. Sugli organici il non rispetto del turn over e le modifiche organizzative stanno portando ad una riduzione del personale operativo con conseguenze gravi ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sulla qualità del servizio erogato. Anche nelle aree amministrative, a fronte di un aumento delle attività registriamo l’assenza reale di un incremento del personale. Mentre le “politiche meritocratiche” aziendali portano ad un miglioramento, sul livello di inquadramento, solo per il 2% degli impiegati e l’1,5% per gli operai. C’è invece un forte investimento sulle quote economiche ad personam circa il 20% dei quadri e sui riconoscimenti una tantum circa il 15% dei direttivi. Inoltre troppo spesso le due giornate, concordate, di smart working non vengono concesse ai lavoratori che ne hanno diritto perché i responsabili non lo concedono anche intimando ai lavoratori a non chiederlo. Più in generale la volontà, che sembrava comune, di ricondurre tutti alle 38 ore settimanali sembra non essere poi così comune: l’azienda infatti, non ha dato alla nostra richiesta di riduzione a 38 ore settimanali per tutto il personale. Infine sul riposo fisiologico registriamo un cambio di posizione dell’azienda, rispetto a quanto condiviso nel corso degli scorsi mesi. Un passo indietro che per noi è inaccettabile. La sicurezza dei lavoratori deve essere sempre la priorità. Se i numeri degli operativi non sono sufficienti, per garantire la reperibilità e i riposi, è necessario assumere e non aumentare i carichi di lavoro».