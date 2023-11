Halloween: coloratissima festa in centro a Cesena

Ognisanti sta scorrendo ricca di presenze in ogni festa ed in ogni parte della città. Divertimento scattato fin dal cuore del pomeriggio. Particolarmente pieno di maschere colorate e appuntamenti (anche per i grandi e non sono per i più piccoli) è il centro storico di Cesena, dove fin da ben prima del tramonto “piccoli mostri” mascherati hanno partecipato alle tante attività organizzate nelle piazze del cuore cittadino e sono passati di casa in casa, ma anche di negozio in negozio, per racimolare leccornie sotto “la minaccia” di “dolcetto o scherzetto”.

Una festa che è proseguita fino a sera ed ha coinvolto, in differenti contesti, anche i giovani “più grandicelli” e gli adulti. Molti dei quali si sono fatti notare per mostruose maschere degne del miglior carnevale.