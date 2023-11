Guidava per Cesena con la patente sospesa: folle fuga dalle forze dell’ordine

Ha messo in pericolo se stesso, chi era in auto con lui, gli utenti del traffico e le forze dell’ordine costrette ad inseguirlo in una folle fuga di qualche chilometro nel cuore di Cesena. Protagonista del parapiglia nel traffico, due sere fa poco prima delle 22,30, un giovane cesenate, un 30enne volto già noto per precedenti del passato. Una persona che ha messo in atto una fuga ad alta velocità per le strade cittadine. Era in auto con un amico e stava passando dalla zona della stazione. Un punto, quello tra via Roma e viale Europa, presidiato molto spesso anche di notte dai carabinieri per motivi di sicurezza. Al passaggio della vettura gli era stato imposto l’alt. Ma lui ha risposto schiacciando a tavoletta l’acceleratore. La vettura in fuga è stata segnalata dalla gazzella che per prima si è portata all’inseguimento; e la caccia al fuggitivo ha coinvolto di lì a poco anche un’altra gazzella dell’Arma e la volante della polizia. Dopo qualche chilometro a zig zag, incurante degli altri automobilisti, l’uomo ha cercato di nascondersi in una palazzina affacciata tra via 4 novembre e la rotatoria sull’area del Savio e del Ponte Vecchio. I carabinieri li hanno bloccati e portati in caserma per l’identificazione. Qui è emerso il motivo della fuga: il 30enne ha la patente sospesa. Non poteva dunque guidare. Così, prima di tornare libero, è stato denunciato sia per la guida senza titoli che per resistenza, dovuta alla fuga dal posto di blocco.