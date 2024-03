Gli “Esploratori in Quad” di Cesena diventano associazione anche contro il bracconaggio e il dissesto idrogeologico

Dalle semplici gite spensierate tra amici sono stati catapultati prima nei soccorsi in zone irraggiungibili durante l’alluvione; poi si sono dati agli eventi benefici per sostenere le famiglie alluvionate ed i bisognosi dopo la catastrofe dello scorso maggio.

Ora gli “Esploratori in Quad” di Cesena stanno per compiere nuovi passi decisi verso un impegno costante ed ulteriormente variegato a servizio della collettività. Faranno da sentinella del territorio: sia per controllare gli argini dei fiumi e le frane, che per contrastare l’odioso fenomeno del bracconaggio.

«Stiamo per costituirci in una associazione con tutti i crismi dell’ufficialità - spiega Thomas Boschi, il capofila del gruppo cesenate che si muove in Quad - Sceglieremo in che forma solo prossimamente. Quando approfondiremo se sia meglio una Onlus o un’associazione sportiva dilettantistica per le nostre attività che vanno ad aumentare».

Il divertimento di salire sul proprio quad andrà sempre più di pari passo con l’utilità sociale. Anche al di là delle numerose iniziative benefiche e di raccolta fondi susseguitesi nei mesi. «A fine marzo abbiamo appuntamento col sindaco e cercheremo di darci una direzione condivisa con l’Amministrazione per capire come e dove possiamo essere più utili. A giorni sosterrò l’esame da guardia ecologica volontaria e quindi faremo dell’attività contro le trappole dei bracconieri. Ma coi quad possiamo arrivare in luoghi dove a piedi è difficile arrampicarsi. Quindi il nostro intento è anche quello di poter monitorare le aste dei fiumi e le zone franose per contribuire alla lotta al dissesto idrogeologico. Il gruppo è ormai formato da quasi 30 quad: e la voglia di darci da fare non ci manca».