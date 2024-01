Ha iniziato l’anno trovando la casa in fiamme. Brutta sorpresa per un residente del comune di Montiano durante la notte tra il 31 dicembre e il primo di gennaio. Al rientro nella sua abitazione ha infatti trovato un incendio e dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Poi sono scattate le indagini: oggi sono tornati sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Molto probabilmente si tratta di un incendio doloso. La casa è inagibile.