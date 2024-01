Giovane cesenate positivo all’Hiv si propone agli over 60 per rapporti sessuali non protetti

Giovane e (anche in quanto tale) molto attraente soprattutto per le persone più anziane di lui. Si propone sessualmente per rapporti occasionali e senza alcun tipo di protezione. Una “caccia sessuale” che sta ripetendo da tempo ed a cadenza regolare anche solo “semplicemente camminando” per il centro storico nei pomeriggi di tempo libero. Lo fa mentre “entra ed esce” dal reparto di psichiatria dove spesso finisce sotto cura per settimane di necessari ricoveri. Ma soprattutto, in maniera molto pericolosa, lo fa e lo ha fatto per molto tempo pur sapendo di essere sieropositivo e quindi, e quindi potenziale portatore di contagio e di Aids.

Un’allerta per la salute pubblica di cui in ospedale prima e gli investigatori delle forze dell’ordine poi, si sono accorti in un momento particolare. Quando, accedendo al Pronto soccorso prima di essere nuovamente ricoverato in Psichiatria, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale. È così che il personale sanitario ha appreso delle sue abitudini sessuali consuete, del fatto che si trattava di una persona sieropositiva. A quel punto l’ospedale ha messo in moto la Procura della Repubblica: che indagando su una possibile violenza si è anche imbattuta in una potenziale grave problematica di natura sanitaria per l’area di Cesena.

Lui sta per compiere 22 anni e il nome dalla cadenza italianissima non ne tradisce radici di nascita in un Paese estero.

Il primo allarme è scattato a novembre quando è stato trasportato in ospedale. Aveva tentato di togliersi la vita in maniera cruda e appariscente. Chi gli è vicino se ne era accorto e aveva avvisato il 118. Una volta al Pronto soccorso, prima del ricovero in psichiatria ha affermato di essere stato violentato. Descrivendo una dinamica ora al vaglio, derivante da un comportamento che pare avere abitualmente. Avvicina le persone, preferibilmente ultra 60enni che lo trovano molto attraente; e le invita ad avere rapporti sessuali non protetti. Trova molto spesso compagnia maschile anche in persone appena conosciute semplicemente per strada. Durante il rapporto con una di queste, però, si sarebbe voluto all’improvviso ritrarre una volta iniziato. E ha spiegato di essere stato costretto a proseguire.

Tanti gli episodi che ha descritto del precedente e anche recente passato. Con altrettante persone incontrate per strada. Tutte consapevoli e consenzienti. Ma nessuna conscia del fatto che quei rapporti non protetti erano con una persona Hiv positiva.

Il giovane è nel corso dei mesi finito ancora in ospedale. Sempre per (più o meno verificabili) tentativi di togliersi la vita. E ha continuato a dettagliare ai medici anche la prosecuzione della sua smisurata attività sessuale. In queste settimane sono iniziati da parte delle forze dell’ordine i colloqui con il personale medico che lo ha in cura che vertono principalmente a cercare di capire se si tratti di un giovane attendibile quando denuncia di essere stato violentato. Mentre in città, di pari passo con i suoi ingressi ed uscite dal reparto psichiatrico, continuano ad esserci persone soprattutto non più giovani, approcciate dal 21enne. Finendo senza saperlo a “rischio Aids”.