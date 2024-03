Giornata di festa e raccolta fondi a favore delle donne

Sabato, 9 marzo presso i Giardini Savelli, si terrà l’evento “Think pink - Non solo l’8”. L’intera giornata si svolgerà a favore della figura della Donna, che appunto non va festeggiata solamente l’8 Marzo ma ogni giorno.

«Per questo - spiegano dal gruppo Giardini Savelli - abbiamo deciso di collaborare con l’associazione Women in Run, a cui devolveremo il ricavato della giornata. È un’associazione sportiva che si prefigge da statuto, tramite lo sport, la sensibilizzazione e la raccolta di fondi per sostenere progetti contro la violenza sulle donne, oltre che stimolare l’attività motoria adatta a tutti.

L’obiettivo dell’intero evento è quello della beneficenza, per questo motivo saranno presenti alcuni sponsor che o aderiranno attraverso un contributo economico, o mettendo a disposizione forniture necessarie per la realizzazione dell’evento o parteciperanno attivamente con la vendita dei propri prodotti».

Sarà inoltre possibile fare delle libere donazioni durante l’intera giornata presso il Chiosko Savelli. «Anche la partecipazione all’aperitivo pomeridiano con quota simbolica, farà parte delle attività di beneficenza».

Il programma dell’evento prevede alle 11 apertura di stand degli sponsor, che sarà estesa per l’intera giornata con musica di intrattenimento; saranno presenti stand per l’acquisto a scopo benefico di: fiori e piante per la festa della donna offerti da Scarpellini Garden Center, prodotti Algida offerti da Sur-Gele gelati artigianali offerti da “Il Gelatino”.

A seguire sarà possibile pranzare presso i locali del Gruppo Giardini Savelli (Chiosko Savelli, Casa Savelli e Pida) con possibilità di donazione libera sempre rivolta all’associazione sportiva; nel primo pomeriggio avverrà il discorso di apertura da parte della presidente di Women In Run Belinda Ronconi; seguirà, alle ore 14:30 circa, la camminata organizzata da Women In Run A.S.D. con partenza e arrivo presso Chiosko Savelli: questa attività ha come scopo quello di promuovere, attraversando il centro storico di Cesena, valori quali la solidarietà e l’importanza di dare voce ai diritti per le Donne;

Alle ore 17 aperitivo preparato da Chiosko Savelli al costo simbolico di 5 euro; a fine giornata ci sarà la consegna dell’assegno, gentilmente offerto dalla tipografia Stilgraf, per l’associazione Women In Run con la partecipazione della presidente dell’associazione, tutti gli sponsor partecipanti e il gruppo Giardini Savelli.