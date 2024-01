Giornata della Memoria: a Cesena letture e proiezioni assieme a due cammini

La Giornata della Memoria 2024 a Cesena parte già alle 10 quando nella Piazzetta interna della Biblioteca Malatestiana sarà presentata l’iniziativa “Dall’alba al tramonto”: lettura collettiva ad alta voce, a cura del gruppo di lettura cesenate Libriamoci e di altri ospiti.

Si partirà dal diario di viaggio di Primo Levi, testimonianza di un percorso di dolore e anche poi di speranza, un viaggio dal lager verso la libertà. E ci saranno tante altre letture che raccontano la lunga notte della Shoah, tra testimonianze, riflessioni, cronache.

L’evento è a ingresso libero e potrà essere partecipato da tutti coloro che desiderano aggiungere la propria voce alle altre.

Commemorazione

A seguire, alle ore 12, in piazza Almerici l’amministrazione comunale ricorderà le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti con la posa di una corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-44. Sempre oggi sono previste due passeggiate della memoria proposte dall’Ufficio turistico cittadino: alle ore 10:30 e alle ore 15:30. La prima, intitolata La memoria degli ebrei a Cesena, inizia alle ore 10:30 da Porta Santi. Una passeggiata in centro città con tappa alle nove pietre d’inciampo che portano i cognomi Saralvo, Forti e Jacchia: ebrei deportati da Cesena tra il 1943 e il 1944 e che poi hanno perso la vita nel campo di concentramento di Auschwitz.

La seconda, dedicata ai giusti di Cesena: storie di salvezza sulla via del Monte, inizia alle ore 15:30 dall’Ufficio turistico, piazza del Popolo 9. Una passeggiata della memoria per le vie di Cesena, lungo il percorso degli antichi pellegrini, ricordando alcuni luoghi della memoria cesenate e della vita di Don Odo Contestabile, nominato Giusto tra le Nazioni. Si giungerà fino all’Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte salendo la storica via delle Scalette, fino ai luoghi dove visse per anni il monaco che salvò sei persone ebree dall’Olocausto.

In Malatestiana

Da segnalare che oggi e domani nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana dalle ore 16, con apertura sala alle 15:30, ci saranno proiezioni a tema shoah. La proposta per la Giornata della memoria 2024 è articolata su varie fasce d’età con film adatti ad un pubblico più maturo oggi e più per ragazzi nella giornata di domani. La prenotazione del posto facoltativa. Ingresso gratuito e riservato a tutti gli iscritti ai servizi della biblioteca, fino a esaurimento posti.