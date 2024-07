Gh, la nuova frontiera del marketing ha il cuore cesenate: “Abbiamo oltre venti dipendenti e l’età media è sotto i 30 anni”

Può definirsi come la nuova frontiera della pubblicità. Oppure, come un sistema tecnologico immediato per procacciare risorse da investire in marketing. Nel gergo tecnico: business direct response. Qualcosa di lontanissimo ai più che GH S.r.l., agenzia di marketing online con sede a Cesena, è riuscita, in pochi anni, a presentare a una vasta rete di aziende in Italia e all’estero. «Il nostro lavoro - illustra Federico Giannini, Ceo e Founder della società - consiste nel fornire consulenza e raccogliere fondi per la sponsorizzazione di marchi aziendali attraverso i canali digitali».

Cioè? «Investiamo risorse - prosegue - per conto delle aziende che chiedono il nostro servizio creando tecniche di marketing capaci di accumulare ‘traffico’».

L’azienda

GH S.r.l. è nata solo nel 2018, tuttavia, è già sbarcata nell’Olimpo del web: «Siamo diventati partner di Meta e Google - racconta Giannini - questo ci permette di ottenere traffico sui canali più potenti di internet e dei social network come Facebook ed Instagram». Il direct response è progettato per ottimizzare il percorso ed evocare una risposta immediata degli utenti del web spingendoli a intraprendere alcune azioni specifiche. Come iscriversi alla lista contatti dell’azienda che si sta sponsorizzando o chiedere ulteriori informazioni. «L’annuncio - spiega - cattura l’attenzione dell’utente e lo porta nella pagina seguente in cui potrà completare l’operazione». Un servizio utile a formare una rete di potenziali clienti in breve tempo. «La nostra dimensione - espone il Ceo - è il media buying. Acquistiamo spazi pubblicitari dove inseriamo il nostro contenuto per ottenere traffico al fine di vendere». Un metodo che «non sarebbe percorribile per prodotti fisici».

GH garantisce ai suoi clienti efficienza e sicurezza nella stima del rapporto costi-benefici. «Attraverso la raccolta costante dei dati sappiamo, in anticipo, quanto spenderemo e quanto ricaveremo dall’operazione. Giustifichiamo ogni euro che esce con lo scopo di capitalizzare l’investimento in marketing».

Lo staff

Diversi i traguardi raggiunti da GH frutto della policy della società. «Rientrato a Cesena - racconta Giannini - dopo un’esperienza in una start up a Roma ho fondato da solo GH. Ho assunto i primi due collaboratori e oggi contiamo oltre venti dipendenti». Il segreto: «Siamo un’azienda giovane; l’età media è sotto i trent’anni e sono tutti ragazzi romagnoli. Lo zoccolo duro, in particolare, è del tutto cesenate». Unica regola per la ricerca del personale: entusiasmo. «Dopo un primo periodo - dice - abbiamo pensato che conoscendo la materia avremmo potuto anche insegnarla. Quindi abbiamo iniziato a cercare la corrispondenza ai nostri valori rispetto al possesso di conoscenze tecniche. Abbiamo selezionato candidati che avessero qualità morali che potessero fare al caso di GH. Ragazzi capaci di non prendersi troppo sul serio, ma di cui fidarsi quando c’è da macinare». Da qui «La missione a cui tengo di più - confessa - La crescita della squadra. I più ‘esperti’ dovranno creare lo spogliatoio per chi entrerà».

Successi e nuovi obiettivi

Welfare aziendale in cima alla gerarchia degli interessi del Ceo di Gh con i bilanci che parlano chiaro: «Il primo anno registrammo entrate per 250.000 euro, il secondo salimmo a 500.000, il terzo sfondammo il milione. Nel 2023 il milione e mezzo». Numeri soddisfacenti per Giannini &Co., che, però, difettano a conciliarsi con il territorio d’origine di GH e Federico: la Romagna. «Come GH non siamo mai stati profeti in patria. Quando abbiamo cominciato era difficile far capire cosa facessimo. Avendo un portafoglio clienti già formato fuori Cesena abbiamo iniziato con quello. La Romagna - ammette Giannini - non ha una cultura digitale. E questo costituisce una barriera in entrata e in uscita per chi vuole imprendere in questo settore. Proveremo a invertire il trend che, al momento, ci vede collaborare solo con una azienda di Ravenna».

Vantaggi? «Non abbiamo concorrenza; ci siamo solo noi (ride, ndr)». Parola d’ordine in casa Gh è ‘ambizione’. «Nei prossimi anni puntiamo a fondare o co-fondare altri business per non rimanere solo un’agenzia di consulenza marketing».