Gatteo. Pollini, rinnovato il contratto integrativo: sostegno anche all’omogenitorialità, definito il protocollo smart working

Nella giornata di oggi, 18 Dicembre 2023, le organizzazioni sindacali di categoria FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL del territorio di Forlì Cesena hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo aziendale della POLLINI Spa, azienda facente parte il gruppo AEFFE Spa, che oltre allo storico marchio di calzature di lusso POLLINI produce e commercializza tra gli altri anche i brand MOSCHINO e ALBERTA FERRETTI. A darne comunicazione è la FILCTEM-CGIL di Forlì Cesena.

Il contratto integrativo aziendale, che interesserà circa 200 dipendenti dello stabilimento sito in Gatteo, avrà valenza per il triennio 2024-2026 ed introduce alcuni punti qualificanti per la contrattazione aziendale come misure di sostegno alla genitorialità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, salute e sicurezza e contrasto alla violenza di genere.

Nello specifico, per quanto riguarda il tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro l’azienda nel riconoscere il proprio impegno sul tema riconosce un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita per trattare tematiche di prevenzione e informazione ed inoltre vengono riconosciute 8 ore di permesso retribuito aggiuntive per incentivare la prevenzione medica e la cura.

Sul tema della precarietà, si è convenuto di abbassare del 7% il limite definito dal CCNL per il rapporto tra i contratti a termine e i contratti a tempo indeterminato.

Si sono condivise misure a sostegno della genitorialità e omogenitorialità, riconoscendo gli stessi diritti a madri/padri naturali, adottivi e affidatari. In breve, tramite la concessione di part-time (di difficile concessione in questo settore), utilizzo di congedo parentale e riposi per la cura dei figli, i genitori possono rientrare gradualmente al lavoro, tornando a tempo pieno dopo il 36° mese di vita della prole.

Sul tema conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si avvia una fase sperimentale di rimodulazione dell’orario di lavoro nei mesi estivi e l’impegno a valutare, nel corso della vigenza contrattuale, altre misure da applicarsi all’orario di lavoro. Si riconosce inoltre un giorno aggiuntivo di permesso retribuito per dipendenti impegnati in attività di volontariato.

Si è definito un protocollo smart working per il settore impiegatizio, che permetterà di usufruire del lavoro agile per 2 giorni a settimana.

Sul tema del contrasto alla violenza di genere l’azienda riconoscerà un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita sul tema da svolgersi in collaborazione con associazioni del territorio facenti parte la rete anti-violenza e la consigliera di parità provinciale. Inoltre l’azienda riconoscerà 3 mesi aggiuntivi ai 3 mesi di congedo previsto alle vittime di violenza di genere, rimodulazione dell’orario e, nel caso di allontanamento definitivo dalla residenza, l’impegno alla ricollocazione in altre sedi del gruppo.

Infine, oltre a tutte queste misure di carattere normativo, si è istituito un piano welfare aziendale e un premio variabile che, nei casi previsti dalla normativa in vigore, è possibile convertire in beni e servizi con un’integrazione, da parte aziendale, del 15% dell’importo complessivo. In questo caso, ai livelli massimi di raggiungimento del premio, le lavoratrici e i lavoratori, potranno disporre di una cifra spendibile di circa 1.340 euro.

Queste e altre norme, contenute nell’ipotesi d’accordo, sono state condivise dall’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dove quasi la totalità dei dipendenti ha dato mandato alle Organizzazioni Sindacali di firmare l’accordo integrativo aziendale.

La segreteria della FILCTEM-CGIL di Forlì Cesena esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, in quanto i punti qualificanti del contratto rispecchiano pedissequamente gli obiettivi di mandato per quanto riguarda la contrattazione integrativa condivisi lo scorso anno durante il congresso di unificazione della categoria provinciale avvenuto il 13 Dicembre.