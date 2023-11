Gasdotto Snam, “Cesena Siamo Noi”: “Tema trattato con leggerezza dal Comune”

Il Gruppo Consiliare “Cesena Siamo Noi“ ha presentato una interrogazione all’Amministrazione comunale in merito al progetto di Snam Rete Gas spa per la costruzione del super gasdotto “Linea Adriatica” di 687 km da Brindisi a Minerbio. L’ultimo tratto, Sestino-Minerbio, interessa l’ambito amministrativo del Comune di Cesena per 19,320 km.

“Cesena Siamo Noi - si legge in una nota - individua, fra le zone più critiche, il tratto di Borello fino a Tipano dove si intersecano o corrono in parallelo varie tubazioni interrate di un metanodotto esistente con la condotta dell’acquedotto di Romagna e a queste andrà ad aggiungersi il mega metanodotto di previsione. I due metanodotti continuano in parallelo fin quasi a Diegaro. La somma di tutte queste reti di distribuzione comporterà una servitù di oltre 100 metri dove non si potrà costruire nulla e neppure coltivare alberi da frutto. L’opera attraversa territori che presentano un’insieme di fragilità dovute ad alluvioni, frane, terremoti, siti archeologici, falde acquifere interrotte oltreché rilevanti rischi riferibili a incolumità e salute umana. La eventuale costruzione del metanodotto comporterà la distruzione di migliaia di ettari di raccolti agricoli, l’eliminazione di innumerevoli alberi (i nostri migliori alleati contro il cambiamento climatico) che non potranno mai più essere ripiantati; a ciò vanno aggiunti il taglio diagonale delle proprietà dove, per una fascia di 40 metri, non si potrà edificare nulla per il vincolo di servitù che si creerà.

Cesena Siamo Noi, sempre nell’interrogazione, protesta per la mancata informazione e perché l’intero argomento è stato trattato con grande leggerezza nella comunicazione ai cittadini da parte della pubblica Amministrazione la quale non ha provveduto ad eseguirla nonostante lo preveda la legge n. 150/2000.

Per questo è sorto il Comitato “No Tubo Romagna” che raccoglie i cittadini del comprensorio di Cesena e Forlì. Il Comitato non si oppone alla realizzazione dell’opera, ma contesta il fatto che a fronte del profondo cambiamento del nostro territorio negli ultimi 20 anni, sia necessaria una rivalutazione della valutazione di impatto ambientale risalente al 2008. Da allora infatti i Piani Urbanistici sono stati modificati, elemento di cui non si tiene conto nella progettazione Snam risalente al 2004.

L’Amministrazione comunale ritiene di non aver nulla da obiettare di fronte al passaggio del suddetto tubo a distanza ravvicinatissima, circa 20 metri, dalle case di diversi cittadini del Comune a fronte di numerosi, gravi incidenti incorsi negli ultimi anni?

Lo stesso Comitato chiede di ragionare sul significato del termine “pubblica utilità” che in questo caso non si traduce in un vantaggio per i cittadini ma semplicemente li espone a rischi enormi per il fine di costruzione di un metanodotto che non ha punti di distribuzione in Italia ma attraversa il territorio per portare metano dal sud del paese al Nord Europa. Qualcosa non torna.

Csn chiede all’Amministrazione di prendere in considerazione i problemi che il Comitato espone e di appoggiarli nei confronti degli Enti/Aziende prendendo i necessari accorgimenti”.