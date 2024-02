Gas e luce: alla fine del mercato tutelato Cesena aveva le bollette più alleggerite della Regione

Secondo l’analisi di Facile.it, a parità di consumi, nel corso del 2023 le famiglie residenti in provincia di Forlì-Cesena con contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno risparmiato sensibilmente rispetto all’anno precedente. La media è stata di 753 euro per la bolletta della luce e 947 per quella del gas, vale a dire, rispettivamente, il 34% ed il 27% in meno del 2022. E per l’energia elettrica, in nessuna altra provincia del territorio dell’Emilia-Romagna, a parte Bologna, si è speso così poco: rispetto alla media regionale si sono risparmiati 9 euro.

Per la bolletta del gas, invece, la spesa media in Emilia-Romagna è stata di 958 euro, il terzo dato più alto d’Italia, e in Romagna è andata peggio ai ravennati (1.040 euro), mentre i riminesi hanno speso di meno (902 euro).

Miglioramenti ma cautela

«Nel 2023 abbiamo fatto i conti con bollette meno salate e con l’arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente le bollette caleranno - spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it - Il consiglio è di continuare a monitorare i propri consumi, verificando periodicamente se sul mercato esistano offerte in grado di farci risparmiare». Anche perché rispetto a questi dati ora il mercato tutelato non c’è più. Così come non c’è più l’Iva calmierata, che dal 4% ora è tornata al 20%.

Classifiche per energia e gas

Tra luce e gas, lo scorso anno, gli emiliano-romagnoli hanno pagato in media 1.720 euro a famiglia (erano 2.469 nel 2022).

Per quel che riguarda l’energia elettrica, i più salassati sono stati i piacentini (792 euro). Per il gas i più tartassati sono stati invece i ravennati, mentre a Forlì-Cesena, dove le famiglie hanno speso in media 947 euro (con 1.018 smc di consumi) le bollette sono state più care soltanto rispetto a Rimini (902 euro, 969 smc) e Reggio Emilia, (890 euro per 956 smc).