Gamics a Cesena Fiera con fumetti, videogame, le sigle di Cristina D’Avena e l’astronauta Paolo Nespoli

Due giorni di divertimento assicurato, con un denso programma di spettacoli e attività dal vivo: i celebri interpreti delle sigle dei cartoni animati Giorgio Vanni e Cristina D’Avena (nel suo show con i Gem Boy). La straordinaria mangaka Yoshiko Watanabe, l’astronauta Paolo Nespoli, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, i protagonisti della tv per ragazzi Giovanni Muciaccia e Lorenzo Branchetti, e poi l’ambasciatore della cucina giapponese in Italia, Chef Hiro. Ma anche Anna Mazzamauro, la mitica signorina Silvani nei film di Fantozzi, la presentazione esclusiva dell’ultima opera letteraria di Marino Bartoletti e molto altro ancora. Una prima edizione che promette alle famiglie e ai cultori di fumetti, giochi e serie tv un’imperdibile opportunità per immergersi nel mondo della cultura pop.

Sabato e domenica

Gamics inaugura a Cesena Fiera il 2 dicembre alle ore 10, con più di 16 mila metri quadrati di intrattenimento. Le passioni che accomunano grandi e piccini prendono forma in quello che si preannuncia un vero e proprio viaggio interattivo: un’immensa mostra mercato fatta di fumetti, gadget, action figures e giochi di ogni tipo, centinaia di postazioni videogames liberamente fruibili con i classici degli anni Ottanta e Novanta, le retroconsole e i mitici “cabinati” da sala giochi, finalmente giocabili senza gettoni, in modalità free to play. Accanto ai giochi di ieri, da Pac Man e Space Invaders a Bubble Bobble e Street Fighter II, decine di postazioni con i titoli più amati dai ragazzi – Call of Duty, Fortnite, Mario Kart e tantissimi altri – per un divertimento in grado di unire tutta la famiglia.

Nell’area a cura di Marche Brick in collaborazione con Romagna Lug, le costruzioni in mattoncini dei più abili artisti italiani promettono di stupire ogni tipo di pubblico: immersi in coloratissime città in miniatura, adulti e bambini potranno anche testare le proprie abilità assemblando pezzo dopo pezzo mondi immaginari nello spazio dedicato ai laboratori.

Il pubblico di Gamics Cesena avrà l’occasione di incontrare dal vivo i propri eroi grazie ai numerosissimi cosplayer che impersonano alla perfezione i protagonisti di fumetti, serie tv e cartoon, imitandone le sembianze e il vestiario. L’Associazione C’Mon cosplay promette poi di intrattenere con i suoi contest a premi, le attività a tema, i set attrezzati per creare contenuti e tantissimo altro. Inoltre, una grande area dedicata al gioco tradizionale. Decine di postazioni per provare gratuitamente i più famosi giochi da tavolo e giochi di ruolo, ma anche i workshop sui mestieri del fumetto in collaborazione con le scuole più prestigiose. Balloon e nuvole parlanti trovano ampia espressione nella “via degli autori”, la ricchissima artist alley che ospita i più noti fumettisti del panorama comics italiano: disegni dal vivo, commissions, workshop e segreti svelati direttamente da coloro che vivono della nona arte, ospite d’onore: la straordinaria mangaka Yoshiko Watanabe.

Sabato alle 17 Cristina D’Avena

Non solo attività per grandi e piccini, ma anche shopping in perfetto stile nerd: la vasta mostra mercato coinvolgerà gli appassionati con un impareggiabile assortimento di manga, fumetti americani, action figures e gadget, grazie alla partecipazione dei migliori espositori del settore. Nota distintiva del festival è la ricchissima offerta di show e dimostrazioni, con un vero e proprio cast d’eccezione che attinge dalla tv per ragazzi, dal doppiaggio, dal mondo del cinema e da quello del web. Sul palco saliranno gli amati cantanti delle sigle animate – sabato, alle ore 17 Cristina D’Avena con i Gem Boy e domenica Giorgio Vanni – che interpreteranno dal vivo i loro più grandi successi, da Sailor Moon e I Puffi a Dragon Ball e One Piece. Sempre sabato due esponenti della magia e della creatività, Jack Nobile e Giovanni Muciaccia, metteranno alla prova intuizione e fantasia in due spettacoli inediti.

Ampio spazio anche al mondo del doppiaggio, con il celeberrimo Francesco Pannofino, una tra le voci più iconiche del panorama televisivo e cinematografico italiano (nonché attore protagonista della serie tv Boris), Renato Novara, che ha prestato la voce a Ted Mosby in How I met your mother e Rufy in One Piece, Emanuela Pacotto, l’amatissima voce di Bulma in Dragon Ball.

E poi ancora il giornalista sportivo Marino Bartoletti che presenta il suo ultimo successo editoriale, lo streamer e creator da milioni di followers Dario Moccia, e il gruppo Disneiamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Letizia Turrà per un’esibizione musicale a tema di Disney.