Gambettola. La Polizia locale stana un pirata della strada

GAMBETTOLA. Era il 25 gennaio, quando, nella tarda mattinata, per cause in corso di ricostruzione da parte della Polizia Locale, una piccola autovettura entrò in collisione con un ciclista. Purtroppo, le conseguenze peggiori le ha subite chi guidava la bicicletta, con caduta rovinosa a terra e una forte botta a uno zigomo, faccia gonfia e qualche decina di giorni di prognosi dopo il passaggio presso il pronto soccorso di Cesena. Chi guidava l’auto, dopo essersi momentaneamente fermato, anziché chiamare i soccorsi come “implorato” da chi urlava per il dolore, facendo finta di voler spostare l’auto, si è reso irreperibile dandosi alla fuga.

La Polizia Locale gambettolese ha così iniziato le indagini, incrociando le dichiarazioni della parte lesa con le risultanze video di alcune telecamere della zona, fino ad arrivare a stabilire, oltre al modello esatto, a due piccoli particolari, inequivocabili e non frequenti dell’auto coinvolta.

Venti giorni di mappatura costante del territorio da parte delle pattuglie della PL, controllando tutte le auto simili a quella ricercata, hanno portato finalmente a rintracciare quella coinvolta nell’incidente, individuando con certezza chi si è reso responsabile dell’omissione.

Ora, mentre la persona ferita potrà ottenere il risarcimento per le lesioni subite e per le terapie necessarie, per il “pirata”, è in arrivo la sospensione della patente (decide la Prefettura) fino a 5 anni e la reclusione (è un reato decide il Giudice) fino a tre anni. Senza la fuga non avrebbe rischiato nemmeno un giorno di sospensione.

“Soddisfatto per l’ottimo risultato”, le parole del comandante Maurizio Marchi “ed un ringraziamento particolare alla squadra dei colleghi: certo serve l’allenatore, ma, senza un’ottima ed affiatata squadra, non si portano a casa i risultati”.

Lavoro ed impegno apprezzati anche dal Sindaco Maria Letizia Bisacchi: “Il Comandante e gli agenti della nostra Polizia Locale stanno facendo un lavoro capillare per tutelare la sicurezza stradale. I risultati si vedono, infatti il numero degli incidenti e’ radicalmente diminuito negli ultimi anni. Auspichiamo però una maggiore attenzione da parte degli automobilisti, affinché le nostre strade possano essere usufruite in sicurezza da tutti, in particolare dalle categorie più fragili”.