Gambettola, addio a Braghittoni, padre del “Giambellino”. Gli amici: “Lo hanno assunto al bar dell’Aldilà”

GAMBETTOLA

Amici e gente comune per l’ultimo saluto a Riccardo Romeo Braghittoni. L’85enne storico titolare del bar “Giambellino”, passato di mano una dozzina di anni, si è spento lunedì scorso. Era un gambettolese doc, molto conosciuto, sia per essere stato mezzo secolo titolare di uno dei migliori bar del paese, sia per aver promosso eventi ricreativi e sportivi. Il bar era stato latteria e punto nodale per giocare a Totocalcio o tentare la fortuna. Una volta un premio da 25mila euro venne vinto da un cliente di Braghittoni. Inoltre, le squadre di quel locale hanno vinto varie edizioni del Carnevale di Gambettola con carri mitici.

Ieri, in chiesa, il parroco don Zimmè Sagbo, originario del Benin e vice parroco dell’unità pastorale di Gambettola, ha ricordato che una settimana fa era andato a benedire la casa di Braghittoni. La moglie lo aveva poi invitato a salire al primo piano visto che lui faceva fatica a scendere le scale, e aveva trovato una persona brillante.

Simpatiche le parole con cui hanno voluto salutarlo gli amici, scritto da Pier Luigi Gasperoni: «Oggi sul giornale “L’Aldilà”, a cui sono abbonato, in prima pagina c’era scritto “Cercasi barista esperto”, trattamento da Signore, contributi assicurati e assunzione a tempo indeterminato. Ho pensato: “Si vede che hanno fatto dei lavori di ampliamento lassù e avevano delle referenze buone, così hanno preso te, caro Riccardo». Ricordando altri amici passati a miglior vita, ha «cercato di sdrammatizzare, come sarebbe piaciuto a Riccardo» e poi ha detto: «A nome di tutti porto il cordoglio alla moglie Renata, ai figli Susy e Andrea e a tutti i suoi familiari».

Giorgio Magnani