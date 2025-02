Furti in serie tra Forlì e Cesena: tre sospetti catturati ed espulsi

Tre ladri scoperti ed espulsi. Proseguono le attività di prevenzione dei reati predatori della Polizia nel comprensorio forlivese e cesenate, con particolare riguardo ai quartieri più duramente colpiti, nei mesi scorsi, dai furti in abitazione. Le Volanti della Questura e del Commissariato e la Squadra Mobile, nello scorso week-end e nella prima parte di questa settimana, hanno incessantemente “battuto” il territorio per la sicurezza dei cittadini. Nelle maglie degli agenti, tra gli altri, sono finiti tre uomini di origine albanese, fermati alle porte di Cesena, domiciliati da pochi giorni a Forlì e fortemente sospettati di appartenere ad un gruppo dedito ai furti in abitazione. Affidati al personale della Sezione Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione, ne è emersa l’irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale: predisposte tutte le attività necessarie all’accompagnamento alla frontiera, tra sabato e domenica sono stati rimpatriati nel Paese di origine.