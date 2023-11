È morto Erio De Troia. Aveva 83 anni. Nativo di Lucera, era cesenate dal 1971. Procuratore per l’ufficio delle imposte, era un volto noto in città per essere stato a lungo, a cavallo degli anni ‘90, corrispondete per “Il Resto del Carlino” al seguito delle vicende sportive dell’Ac Cesena. Lascia i figli Luciano e Simona. Le esequie, con una cerimonia laica, si terranno oggi dalle 11:15 al crematorio del nuovo cimitero a Tipano.