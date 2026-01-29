Forlì-Cesena e collegamento veloce: “Dal Ministero 500mila euro per finire i lotti 1 e 2”

“Per il completamento dei lotti 1 e 2 del collegamento veloce tra Forlì e Cesena, sono in arrivo dal Ministero 500.000 euro, che permetteranno di portare a termine un’opera fondamentale per il miglioramento della viabilità del territorio”.

A dare l’annuncio è il deputato FDI Alice Buonguerrieri, che poi sottolinea il ruolo giocato dal suo partito. “Per primi, come Fratelli d’Italia, ci siamo interessati alla questione e l’abbiamo portata avanti, passo dopo passo, nelle sedi opportune. Con soddisfazione, diamo atto della convenzione stipulata a conferma degli impegni precedentemente assunti. Ancora una volta, il nostro Governo è passato dalle parole ai fatti. Oggi siamo felici per Forlì e per i cittadini che in noi avevano riposto una giustificata fiducia”.

Il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, afferma: “Questo finanziamento è l’ennesima conferma di quanto il Governo sia attento a Forlì e al suo territorio. Vorrei in particolare ringraziare per l’impegno profuso, anche su questa vicenda, Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera”.