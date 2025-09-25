Forlì-Cesena, crisi Gruppo 8 Sofalegname: “Stipendi pagati restano i dubbi sui licenziamenti e sulla ripresa produttiva”

Vertenza Gruppo 8 Sofalegname: “pagati gli stipendi, resta il nodo dei licenziamenti e del blocco produttivo”. Così i sindacati dopo il tavolo prefettizio di ieri.

“È stato annunciato e confermato questa mattina – riferiscono le sigle sindacali - il pagamento diretto da parte di Gruppo 8 degli stipendi arretrati di giugno e metà luglio ai dipendenti di Sofalegname, inpiegati in appalto. Oltre alle vertenze legali aperte, resta in attesa di sviluppo la pronuncia della Procura, che – alla luce delle segnalazioni e denunce già depositate – auspichiamo possa fare piena luce sull’intera vicenda. Nel frattempo, resta il fatto che la prospettiva occupazionale non è stata salvaguardata, e la gestione concreta delle ricadute sociali è oggi affidata al lavoro sindacale nei tavoli istituzionali. Restano infatti enormi questioni irrisolte, a partire dalla procedura di licenziamento collettivo avviata da Gruppo 8 per 35 lavoratori diretti, e dall’assenza di un piano per la ripresa produttiva, tuttora sospesa.

In questo quadro, le responsabilità di Gruppo 8 e del committente HTL sono evidenti: entrambe le aziende non hanno esercitato il necessario controllo sull’andamento dell’appalto Sofalegname, né attivato in tempo utile soluzioni che le Organizzazioni Sindacali Confederali avevano indicato sin dall’inizio come concrete e percorribili”.