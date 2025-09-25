Forlì-Cesena, crisi Gruppo 8 Sofalegname: “Stipendi pagati restano i dubbi sui licenziamenti e sulla ripresa produttiva”

Continuano i sindacati: “Ribadiamo le nostre richieste, che restano tuttora valide e urgenti: ritiro immediato della procedura di licenziamento collettivo; attivazione degli ammortizzatori sociali per accompagnare la fase di transizione; ripresa delle attività produttive, con piena tutela dei livelli occupazionali. A fronte della complessità e della gravità di quanto accaduto, e in attesa che si faccia piena chiarezza sulle responsabilità e si ristabiliscano condizioni di legalità e trasparenza, le Organizzazioni Sindacali Confederali e di categoria, concluso il confronto in sede prefettizia – per il quale ringraziamo la Prefettura di Forlì-Cesena, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni di Forlì e Cesena per il costante supporto – proseguiranno il confronto nelle sedi previste dalla procedura, con l’obiettivo di individuare ogni possibile soluzione utile a tutelare l’occupazione e a riaffermare un modello produttivo e di relazioni industriali fondato sulla legalità, sul rispetto dei contratti e dei diritti dei lavoratori”.