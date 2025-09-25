Forlì-Cesena, crisi Gruppo 8 Sofalegname: “Stipendi pagati restano i dubbi sui licenziamenti e sulla ripresa produttiva”

Vertenza Gruppo 8 Sofalegname: “pagati gli stipendi, resta il nodo dei licenziamenti e del blocco produttivo”. Così i sindacati dopo il tavolo prefettizio di ieri.

“È stato annunciato e confermato questa mattina – riferiscono le sigle sindacali - il pagamento diretto da parte di Gruppo 8 degli stipendi arretrati di giugno e metà luglio ai dipendenti di Sofalegname, inpiegati in appalto. Oltre alle vertenze legali aperte, resta in attesa di sviluppo la pronuncia della Procura, che – alla luce delle segnalazioni e denunce già depositate – auspichiamo possa fare piena luce sull’intera vicenda. Nel frattempo, resta il fatto che la prospettiva occupazionale non è stata salvaguardata, e la gestione concreta delle ricadute sociali è oggi affidata al lavoro sindacale nei tavoli istituzionali. Restano infatti enormi questioni irrisolte, a partire dalla procedura di licenziamento collettivo avviata da Gruppo 8 per 35 lavoratori diretti, e dall’assenza di un piano per la ripresa produttiva, tuttora sospesa.

In questo quadro, le responsabilità di Gruppo 8 e del committente HTL sono evidenti: entrambe le aziende non hanno esercitato il necessario controllo sull’andamento dell’appalto Sofalegname, né attivato in tempo utile soluzioni che le Organizzazioni Sindacali Confederali avevano indicato sin dall’inizio come concrete e percorribili”.

Le richieste all’azienda

Continuano i sindacati: “Ribadiamo le nostre richieste, che restano tuttora valide e urgenti: ritiro immediato della procedura di licenziamento collettivo; attivazione degli ammortizzatori sociali per accompagnare la fase di transizione; ripresa delle attività produttive, con piena tutela dei livelli occupazionali. A fronte della complessità e della gravità di quanto accaduto, e in attesa che si faccia piena chiarezza sulle responsabilità e si ristabiliscano condizioni di legalità e trasparenza, le Organizzazioni Sindacali Confederali e di categoria, concluso il confronto in sede prefettizia – per il quale ringraziamo la Prefettura di Forlì-Cesena, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni di Forlì e Cesena per il costante supporto – proseguiranno il confronto nelle sedi previste dalla procedura, con l’obiettivo di individuare ogni possibile soluzione utile a tutelare l’occupazione e a riaffermare un modello produttivo e di relazioni industriali fondato sulla legalità, sul rispetto dei contratti e dei diritti dei lavoratori”.

