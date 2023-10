Forlì-Cesena, con Progetto scuola Cna porta in classe la cultura d’impresa

Torna “Progetto scuola” di Cna che porta la cultura d’impresa nelle scuole di ogni ordine e grado. Costretto a fermarsi negli anni della pandemia il progetto, ha ricordato Veronica Bridi responsabile di Progetto scuola Cna, era ripartito lo scorso anno ma in una versione ridotta e poi bruscamente interrotta a fine anno scolastico dall’alluvione.

«Quest’anno abbiamo voluto fortemente riprendere il progetto - è intervenuto ieri il presidente di Cna Forlì-Cesena parlando a una platea di insegnanti e imprenditori - con cui cerchiamo in primis di trasmettere l’entusiasmo di fare impresa». «È un progetto che arricchisce tutti - ha commentato il sindaco Enzo Lattuca - : l’offerta formativa delle scuole, ma anche gli imprenditori che partecipano. Lo fa lavorando sulla cultura d’impresa in maniera profonda partendo dalla scuola primaria».

In base all’età degli studenti vengono proposti tre percorsi gratuiti. Alle classi quarte e quinte della scuola primaria viene proposto “Detto, Fatto! A scuola con Cna” che mette al centro il saper fare artigiano. Protagonisti dei laboratori sono proprio gli artigiani come Roberta Braghittoni, titolare della Stamperia Braghittoni: «Dopo una mattinata in classe sono sfinita, ma è appagante la meraviglia e la curiosità degli alunni.

Agli studenti di terza delle scuole medie viene invece proposto un contest sui temi della transizione ecologica. Il percorso che prevede anche le testimonianze dirette degli imprenditori, si conclude con concorso in cui i ragazzi sono chiamati a individuare e sviluppare un’azione di miglioramento del proprio impatto ambientale, suggerendo modi per metterla in pratica e diffonderla tra i coetanei. Alla scuola prima classificata andranno 400 euro, alla seconda 250 euro, alla terza 150 euro, alla quarta 100 euro.

Alle scuole superiori viene invece proposto “Storytelling” che porta gli imprenditori nelle scuole: «Andando nelle scuole - racconta Michele Valli titolare di Resina Forlivese - ho capito che nei ragazzi c’è entusiasmo, hanno idee e passioni, per tanti di loro però è difficile dare continuità a questi interessi e in questo senso l’esempio dell’impresa può essere importante».

Ci si può iscrivere solo online dal sito www.cnafc.it/progetto-scuola, da lunedì 6 a sabato 11 novembre. Per informazioni sul progetto è possibile contattare Chiara Salerno: progetto.scuola@cnafc.it; 347.8227522.