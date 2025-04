Forlì-Cesena, compravendite e locazioni: forbice di prezzo molto larga in base a zone e tipi

Il mercato immobiliare residenziale a Cesena resta sensibilmente più caro rispetto alle quotazioni nel territorio forlivese, sia per chi vuole comprare una casa sia per chi vuole affittarla, ma è la zona mare a confermarsi quella più proibitiva per chi non ha risparmi e redditi sostanziosi.

Emerge dall’analisi condotta dall’Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, che monitora la situazione nelle varie zone dell’Emilia Romagna.

In un dossier che fa riferimento ai prezzi rilevati nella prima metà dell’anno passato emerge un contenuto aumento medio in regione, nella misura del +0,7%, rispetto alla stabilità del 2023, dopo i boom del 2022 e 2023, quando c’erano stati incrementi rispettivamente del +4,2% e +8,1%.

Puntando la lente su Cesena, emerge che nella prima città i range per acquistare un’abitazione usata sono 1.700-2.800 euro al metro quadrato per una soluzione signorile, 1.400-2.500 per una media e 1.000-1.900 per una economica, mentre se si vuole andare su qualcosa di nuovo questi valori si alzano, nello stesso ordine a 2.000-3.800 euro, 2.000-3.000 e 1.600-2.500; per quel che riguarda le locazioni, si oscilla invece tra 353 e 550 euro al mese per un monolocale, tra 450 e 650 per un bilocale e tra 550 e 900 per un trilocale.

A Forlì ai compratori bastano invece 1.000-1.300 euro al metro per un usato signorile, 900-1.300 per uno medio e 800-1.100 per uno economico, mentre chi cerca il nuovo deve sborsare per queste tre tipologie 1.600-2.500 euro, 1.350-2.200 euro e attorno ai 1.050 euro; chi vuole affittare può farlo a 300-400 euro mensili se gli basta un monolocale, 350-500 per un bilocale e 450-650 per un trilocale.

Molto più salati i prezzi a Cesenatico, dove un usato signorile può arrivare a valere 3.800 euro al metro, uno medio 3.200 e uno economico 2.700, per una casa nuova si possono toccare valori rispettivamente di 4.550, 4.050 e 3.200 euro, e per un monolocale in locazione possono servire fino a 650 euro al mese, per un bilocale 750 e per un trilocale 900. Da segnalare che inaspettatamente Ponente è tra le zone più care.

A Forlì è la zona piscina la più costosa per gli acquirenti e quella Cà Ossi-Vecchiazzano-San Martino in Strada ha i canoni di locazione più salati. A Villafranca va invece la palma di zona più risparmiosa, con monolocali affittabili a solo 300 euro.

A Cesena il centro urbano resta il più costoso per chi vuole comprare, ma anche a Sant’Egidio si registrano prezzi alti, mentre Torre del Moro, Vigne e San Rocco sono le aree meno esose; per una locazione a buon mercato si deve invece guardare San Vittore, meno cara anche di Savignano che in certi quartieri è la città più conveniente tra i comuni del comprensorio cesenate, con la possibilità di trovare monolocali per 375 euro mensili.