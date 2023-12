Cesena, folle corsa tra i binari “per sfida”: minorenni in via di identificazione

Indagine aperta per la folla sfida al Frecciarossa da parte di ragazzi - alcuni già individuati - che attraversano i binari di corsa in stazione a Cesena aspettando fino all’ultimo l’arrivo del treno. La Polfer di Forlì si è infatti messa sulle tracce dei giovanissimi videoripresi mentre mettevano in pericolo la propria vita nelle ore serali all’interno della stazione ferroviaria cesenate.

La vicenda raccontata sull’edizione del Corriere Romagna di ieri è quella che riguarda un filmato diffuso in rete già da qualche settimana. A postarlo su tutti i suoi profili social un cesenate che fin da giovanissimo ha sempre avuto la passione dei treni. Così spesso per hobby fotografa e filma i convogli in transito, pubblicandone poi su Facebook piuttosto che su Instagram o su TikTok le immagini, indicando tipo di treno e tratta di percorrenza. Si trovava in stazione quando, nell’idea di riprendere un Frecciarossa di passaggio da Cesena ed in percorrenza della tratta Milano-Reggio Calabria, ha involontariamente filmato altro. Ovvero alcuni giovani che escono dalla zona dei bagni pubblici della stazione e altri posizionati all’altezza del sottopasso pedonale. Tutti all’arrivo del treno ad alta velocità saltano giù dalla prima corsia. Corrono su binari e massicciata per poi “mettersi in salvo” sul filo di lana nella piattaforma del secondo binario. La folle sfida è farlo il più possibile a ridosso del treno in arrivo. Un Frecciarossa il cui macchinista, spaventato (come da video pubblicato sul sito www.corriereromagna.it) fischia all’impazzata per segnalare il pericolo.

La registrazione (che inquadra almeno 4 adolescenti mentre compiono questa manovra pericolosa) ora è arrivata sui tavoli della Polfer sia a Forlì che a Bologna. Le investigazioni per arrivare all’identificazione dei protagonisti sono già partite e già in stato avanzato di compimento. Si tratterebbe di minorenni residenti in zona, e che frequentano l’interno della stazione non solo di giorno per spostamenti di natura scolastica, ma anche nelle ore del tardo pomeriggio e serali, come punto di aggregazione e di ritrovo. L’attraversare i binari all’arrivo del treno in corsa è un loro divertimento ad alto rischio. I margini di errore per poter inciampare e mettersi in salvo sono pressoché inesistenti. Una volta identificati compiutamente, il loro comportamento sarà vagliato dalla magistratura per le denunce del caso. Mente le multe scatteranno prima.