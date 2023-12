Cesenatico, negozianti in crisi: «Misure statali, vendite online e clienti stranieri per salvarsi»

La concorrenza della grande distribuzione, l’esplosione degli acquisti online e le catene di vendita che sempre più spesso aprono punti vendita anche in cittadine di provincia sono macigni che soffocano i piccolo commercio al dettaglio. Ma Confcommercio fa notare che c’è anche bisogno di cambiare il tipo di clientela, oggi in gran parte costituita da gente del posto, puntando di più sui turisti con più capacità di spesa, a partire da quelli stranieri e da quelli in cerca di vacanze culturali.

I presidente di Ascom, Giancarlo Andrini, fa un’analisi amara: «Strano Paese il nostro. Correndo dietro alle mode, lo abbiamo riempito di centri commerciali e supermercati, mentre adesso ci siamo accorti che abbiano perso i servizi nelle piccole comunità, ed è un guaio per la vita sociale. Anche Cesenatico ha supermercati in soprannumero e si è spopolato di botteghe in centro storico. Adesso tutta la politica scopre improvvisamente il valore delle piccole attività e si trova a dovere proteggere quel che è rimasto dalla nuova aggressione delle vendite sulle piattaforme web».

Il problema è che rimedi non se ne vedono. «Quelli messi in campo in alcuni Comuni, come la riduzione dell’Imu e gli affitti a canoni concordati o calmierati - osserva Roberto Fantini, direttore di Confcommercio - sono meritevoli ma hanno poca sostanza dal punto di vista economico. Andrebbero individuati interventi ben più importanti su scala nazionale: incentivi per certe attività in difficoltà e credito d’imposta sugli affitti, tanto per cominciare».

Anche gli eventi natalizi - aggiunge Andrini non possono fare miracoli, perché «c’è poca capacità di spesa» e in termini di fatturato ne beneficeranno ben poco quelle attività che già scontano la concorrenza degli Iper e dell’online, soprattutto nei settori «abbigliamento, calzature, pelletterie e librerie».

Clientela da rinnovare

Un’indagine di marketing turistico condotta dall’agenzia Dmo, che ha avviato colloqui con gli imprenditori locali, sta evidenziando un altro punto debole: «I negozianti annuali spiegano che la maggior parte della loro clientela è costituita da gente del posto. Elevare la qualità degli arrivi di turisti con maggiore propensione e capacità di spesa, tornerebbe utile, concentrandosi soprattutto sugli stranieri, che fanno vacanze più “motivazionali” e culturali».

Convertiti all’online

Intanto, diversi negozianti anche a Cesenatico si sono adeguati al nuovo corso tecnologico, potenziando le vendite online. «Alcuni, a seguito del Covid, hanno finito per cessare l’attività, ma altri hanno intrapreso forme di vendita a distanza - riferisce Fantini - e questo ha permesso di ampliare anche la gamma di prodotti in vendita, per esempio sotto l’aspetto del tipo di vestiario e delle taglie, riducendo al contempo le scorte di magazzino».

Le catene

La proliferazione di grandi catene di vendita, che propongono spesso merce dozzinale e basso costo è un altro guaio per i piccoli commercianti. «Le catene specializzate nella grande distribuzione - conferma Andrini - aprono sempre più anche nei centri turistici, col risultato avere sempre più prodotti di serie, standardizzati, indistinti per tipologia di merce, tagli e fattura. Con la stessa offerta che si trova nei centri commerciali. Ma così si finisce per uniformare i centri storici e turistici, privandoli delle loro peculiarità».

Sconti ininterrotti

Un altro nodo per la redditività è il fatto che in vetrina ci sono offerte di ogni genere e prezzi ribassati tutto l’anno e a volte questo frena il cliente , che rischia di non sapere come comprare e a quale prezzo, spingendolo a non scegliere e ad avere la sensazione di una scarsa trasparenza. «Serve far ordine anche nel campo dele vendite scontare - esorta Fantini - Tra vendite promozionali, il black friday che ormai dura settimane, vendite sottocosto, finiscono per perdere d’attrattiva anche i saldi di fine stagione».