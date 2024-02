Fa spesa in centro a Cesena col bancomat appena rubato

Caccia aperta a un ladro che ieri mattina è entrato in azione in pieno centro a Cesena. In un primo momento era riuscito a portar via il giaccone a un cesenate. All’interno, in una tasca, l’uomo aveva il bancomat e (purtroppo) anche il relativo pin. Così il ladro si è portato nel cuore storico cittadino e ha iniziato a spendere: tra esercizi commerciali e tabaccheria. Al derubato sono iniziati ad arrivare i messaggi telefonici dalla banca che annunciavano spese in corso col suo bancomat. La polizia si è portata velocemente nei luoghi in cui erano state effettuati gli acquisti. Il ladro verrà cercato con le immagini delle tante telecamere che lo hanno video ripreso.