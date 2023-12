Ex dirigente dell’Amadori di Cesena muore 5 giorni dopo la moglie: domani il funerale

Sono morti a distanza di 5 giorni uno dall’altro: prima se n’è andata Daniela Salvi (65 anni); poi, si è spento anche Luciano Santi (71 anni): ex dirigente della Amadori le cui esequie saranno celebrate domani pomeriggio.

Una storia d’amore quella che ha unito questa coppia, sposata da oltre 40 anni, e rimasta unita letteralmente fino all’ultimo giorno.

Luciano Santi è stato un dirigente di Amadori negli anni in cui l’azienda cesenate ha preso il decollo verso le big d’Italia. Era direttore delle vendite e tra le figure che raccoglievano la maggior stima dell’allora patron Francesco Amadori.

A casa ad attenderlo dopo il lavoro c’era Daniela, la sua compagna, assieme ai figli della coppia: Nicola e Matteo.

Luciano Santi quando era andato in pensione si era presto ammalato. La donna, durante la scorsa estate, ha invece avuto i primi sintomi di quello che si è rivelato essere uno di quei mali che non lascia scampo. Il 2 dicembre il suo cuore si è fermato. Per i figli, gli amici ed i parenti non c’è stato nemmeno il tempo di elaborare questo lutto. Dopo cinque giorni anche Luciano Santi si è spento.

Il suo funerale sarà celebrato nella giornata di domani, alle 15, nella chiesa di San Paolo a San Mauro in Valle.