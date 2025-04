Estate a Cesena: dal Comune 80mila euro per le associazioni locali

L’estate si avvicina e Cesena si prepara ad accogliere una ricca proposta di iniziative che interesseranno le diverse arti intrattenendo un’ampia platea di cittadini e visitatori. A questo proposito, il Comune lavora alla definizione della programmazione di eventi promuovendo, in vista della prossima stagione, il bando ‘Che spettacolo l’estate a Cesena 2025’ che mette a disposizione delle associazioni locali un pacchetto complessivo di risorse pari a 80 mila euro.

“‘Che spettacolo l’estate a Cesena’ – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – ha lo scopo di definire e promuovere una programmazione coordinata di eventi a livello cittadino, sviluppando e valorizzando i punti di eccellenza e le specifiche peculiarità che caratterizzano il tessuto locale, a partire dal centro storico, anche supportando la libera iniziativa. In questo senso, rivolgendoci alle realtà del terzo settore lavoriamo a una programmazione coordinata con il proposito di valorizzare progetti, iniziative, eventi culturali e aggregativi in grado di creare occasioni di incontro, di stimolare il commercio locale, e di trasformare spazi e luoghi in palcoscenici da vivere. Dal 2022 ad oggi – prosegue l’assessore – questa formula di co-progettazione è stata molto apprezzata: mettendo a disposizione delle realtà locali risorse economiche tese a coprire il 70 per cento della spesa sostenuta non solo assicuriamo alla città una programmazione di eventi ma sosteniamo il lavoro e l’impegno di ciascuna di queste. È infatti indispensabile una piena collaborazione per raggiungere un obiettivo comune: favorire il tessuto economico, sociale e culturale di Cesena”.

Le iniziative proposte nell’ambito dei progetti attivati gli scorsi anni hanno registrato una notevole partecipazione, in particolare da parte di cittadini e associazioni che hanno proposto attività ricreative e culturali all’aria aperta ed eventi di spettacolo che hanno animato spazi e luoghi del centro storico e, più in generale, di tutto il territorio cesenate, con il sostegno e la regia dell’Ente, dando vita anche a collaborazioni e reti tra più soggetti in ottica sinergica al fine di favorire l’organizzazione e la gestione delle diverse iniziative. La programmazione coordinata ha consentito di proporre ai potenziali fruitori e partecipanti un calendario di attività complessivo, progettato valorizzando le specificità e le diverse caratteristiche degli eventi e delle proposte, evitando sovrapposizioni e ripetizioni, sviluppando tematiche rivolte a diversi target, in grado di fornire un’ampia gamma di opportunità a cittadini e visitatori.