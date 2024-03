Emilia-Romagna. Sale parto chiuse. Donini: «Manca il personale»

BOLOGNA. A ‘minare’ i punti nascita in Emilia-Romagna, anche quelli non montani, è la mancanza di personale. Lo sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, interpellato oggi in commissione Salute sull’annoso tema delle tante sale parto chiuse in regione. Non è solo il crollo delle nascite a rendere difficilissima la vita per queste strutture (in teoria servono almeno 500 parti l’anno perché possano operare in sicurezza), ma anche la mancanza di personale disposto a lavorarci. «C’è un’agibilità- sono le parole di Donini- rispetto alla dotazione di personale che non abbiamo, che non si trova e non riusciamo a reperire per quanto riguarda la ginecologia e la neonatologia». Per questo, evidenzia l’assessore, «si sono sospesi anche punti nascita non montani. Non è una scelta politica, la questione è non sempre riusciamo ad ottenere le risorse professionali per garantire la sicurezza clinica per il parto». Anche per questo, per Donini è necessario «continuare a ragionare col ministero per una comune assunzione di responsabilità», in modo da assicurare da un lato la “sicurezza clinica” e dall’altro valutare il «mantenimento o la riapertura in zone interne o montane» dei punti nascita, anche sotto i 500 parti l’anno. A porre il tema in commissione sono stati gli ex Lega Michele Facci e Simone Pelloni. Per Facci «mancano indicazioni sui punti nascita della nostra regione, in particolare per quelli chiusi non c’è nulla: si conferma dunque una linea che continua a privilegiare le realtà centrali a scapito di quelle periferiche».

Stesse considerazioni per Pelloni: «Per le grandi città ci sono investimenti per i punti nascita e nulla per la periferia. Altro quesito: quando si partirà coi lavori per gli ospedali di Carpi, Cesena e Piacenza? Servono certezze sui tempi di realizzazione di opere per le quali c’è anche una compartecipazione statale». La delibera in esame era infatti il piano edilizio che prevede un investimento di oltre 296 milioni di euro per il secondo stralcio del nuovo ospedale di Piacenza, 126 milioni per il nuovo ospedale di Carpi, in provincia di Modena, altri 148 milioni di euro per interventi nelle altre strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna. «Siamo riusciti- rivendica Donini- nonostante il quasi raddoppio dei costi, dagli studi di fattibilità alla progettazione definitiva dei grandi ospedali, Piacenza, Cesena e Carpi, a prevederne l’interezza del finanziamento. Non era scontato, ci sono ragioni che non hanno avuto questa possibilità». Ora l’incognita riguarda la tempistica per la necessaria «bollinatura dei ministeri competenti», operazione che a volte richiede parecchio tempo. «L’auspicio- afferma Donini- è che non trascorra oltre un anno in modo da procedere con la gara per il progetto esecutivo e il cantieramento delle opere».