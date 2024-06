Lattuca si sofferma sui numeri con orgoglio: “Il risultato davvero importante e reaponsabilizzante, direi clamoroso. Ognuno farà l’analisi del voto e segnerà la linea della propria Caporetto: di certo noi ci siamo sempre proposti con la disponibilità ad ascoltare quando avevano il 43 per cento. Come prima e più di prima, saremo sempre più disposti, come il Galileo di Brecht a farci convincere, sempre disposti a prendere in considerazione proposte”.

All’alba del suo secondo mandato, il sindaco non trattiene la sua soddisfazione: “Siamo stati confermati da elettori liberi, che scelgono, come dimostra il grande divario tra europee e amministrative. Quello delle comunali è un risultato arrivato anche grazie al voto di persone che alle europee hanno votato centrodestra, che hanno scelto diversamente per la città. Sono, malcontati circa 4mila elettori. Una dimostrazione di fiducia che ci rende davvero orgogliosi”.

Enzo Lattuca festeggia la conferma a sindaco di Cesena, forte di numeri inequivocabili: “Giovedì sera avevo detto: soffia un vento buono, lo sentite? Intendevo questo, intendevo questo risultato. Un risultato largo ottenuto insieme, grazie al lavoro di 5 anni ma anche con un lavoro che viene da più lontano. Al di là della narrazione dei nostri avversari si coglie il risultato di lavoro di cura di decenni, fatto da persone oneste che hanno lavorato per il bene della città. Una città di persone abituate al fatto che le cose belle si fanno in insieme”.

I tavoli e le opposizioni

Il sindaco continua soffermandosi sul rapporto con le opposizioni: “Noi rispetteremo anche la critica più distruttiva, certo non porterà mai a costruire alternativa, ma è legittima. Ma se non c’è argomento, se non c’è proposta noi comunque andremo avanti e non ci faremo fermare da contestazioni vuote. Spesso le sollecitazioni che ci sono arrivate erano a fermarsi, a fare tavoli. Noi invece vogliamo andare avanti, continuare a muoverci in maniera tempestiva”.

Continua Lattuca: “Il primo ringraziamento è per chi già prima del 2019 era qui e con cui continueremo a prenderci cura della città, vivendo in sintonia con la città. Tutte le forze civiche e politiche che compongono la coalizione. Non c’è grande distanza tra voti coalizione e sindaco, segno che è un lavoro di squadra”.

Il discorso strappato in caso di sconfitta

Iil sindaco e mentre parla strappa un vecchio discorso preparato in caso di sconfitta: “L’altra volta avevo preparato due interventi, vittoria e sconfitta. Questa volta non avevo preparato neanche quello per il ballottaggio. Cesena è una città che se si vive uscendo dal palazzo, andando incontro ai cittadini come abbiamo fatto anche in campagna elettorale. Gli ultimi due ringraziamenti alle persone che lavorano a più stretto contatto con me, che tra qualche giorno potevano trovarsi senza contratto. In questi giorni si sono presi le ferie per potermi aiutare ancora di più. Per ultimi, anche se sono i più importanti, ringrazio la mia famiglia, che oltre a supportarmi ha sopportato le assenze che fanno parte di una campagna elettorale e che soprattutto ha accettato un principio, che quando ti trovo qua dentro i problemi degli altri vengono prima dei tuoi”.