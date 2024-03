Elezioni a Cesena, Giangrandi: “Se vinceremo, pianteremo 150mila alberi in 10 anni”

Un impegno ufficiale condiviso pubblicamente “nero su bianco”: “Il nostro obiettivo é costruire una Cesena a misura di persona. Per questo, se vinceremo le elezioni, pianteremo sul territorio comunale 150mila nuovi alberi”. Parola di Marco Giangrandi, candidato sindaco della coalizione formata da Cesena Siamo Noi, Lista Civica Cambiamo e Italia Viva.

“La cura e la manutenzione del territorio - spiega - sarà una delle nostre priorità come anche l’impegno quotidiano per la tutela dell’ambiente in cui viviamo. Il piano di forestazione periurbana inizierà con il nostro mandato e avrà l’obiettivo di piantare 150.000 nuovi alberi nell’arco di 10 anni. Il piano interesserà aree urbane non utilizzate, aree verdi scarsamente alberate, aree agricole non coltivate intorno alla città o ai corsi d’acqua, aree pubbliche e aree di privati. Uno degli obiettivi, infatti, é quello di coinvolgere anche gli agricoltori attraverso degli incentivi”.