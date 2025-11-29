Ecco com’era Cesena nel 1585: la ricostruzione da un disegno grazie all’intelligenza artificiale

Una iniziativa originale e innovativa quella dell’associazione culturale “Cesena di una Volta APS”: la ricostruzione fotografica di Cesena com’era nel 1585, realizzata attraverso uno degli strumenti più sofisticati di intelligenza artificiale generativa recentemente acquistata dalla nostra associazione.

L’immagine prende vita da un prezioso disegno del 1585 circa, opera di un autore rimasto ignoto – probabilmente identificabile con Francesco Masini il disegnatore della celebre Fontana Rinascimentale – appartenuto alla collezione del vescovo bibliotecario Angelo Rocca e oggi conservato presso la Biblioteca Angelica di Roma. Il disegno era già noto ma è riemerso recentemente grazie a Daniele Molinari presidente della Giostra di Cesena in una delle sue incursioni romane alla ricerca di documenti riguardanti la nostra città.

Il disegno originale si distingue per la sua raffinata tecnica esecutiva: realizzato a penna e acquerello su carta, misura 295 x 455 mm e rappresenta una delle prime vedute cartografiche moderne di Cesena. L’opera è eseguita con contorni a penna, mentre le campiture sono realizzate con acquerello, una tecnica che conferisce al disegno sia precisione topografica che qualità artistica.

Come testimonia la documentazione storica, questa rappresentazione si distingue per la sua accuratezza nel ritrarre l’assetto urbanistico della città alla fine del XVI secolo, durante il periodo di dominio dello Stato Pontificio.

Grazie alle più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale, il disegno cinquecentesco a penna e acquerello è stato trasformato in una ricostruzione fotografica che restituisce con sorprendente realismo l’aspetto della Cesena rinascimentale. L’elaborazione ha mantenuto la massima fedeltà ai dettagli architettonici e topografici del documento originale, traducendo le delicate campiture acquerellate in colori realistici e trasformando i contorni a penna in strutture tridimensionali, permettendo così di “fotografare” virtualmente una città che non esiste più.