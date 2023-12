E45, riaperto al traffico in anticipo lo svincolo di Cesena Nord

In anticipo rispetto ai tempi previsti, l’Anas ha riaperto al traffico oggi, mercoledì 6 dicembre, lo svincolo di Cesena Nord (km 228,750), per chi viaggia in direzione Roma, lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45). La chiusura delle rampe di svincolo si era resa necessaria lo scorso 4 settembre, nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’itinerario E45 nel tratto incluso tra il km 228,250 ed il km 229,200. L’avanzamento dei lavori ha reso possibile l’apertura al traffico prima del previsto dello svincolo, inizialmente programmata per venerdì 15 dicembre. Al contempo per consentire il completamento dei lavori nel tratto successivo allo svincolo è attivo, nella carreggiata in direzione Ravenna, il doppio senso di circolazione tra il km 232,700 a 229,800.