È morto Gilberto Manuzzi: il padre del volley a Cesena

È deceduto questa mattina all’ospedale Bufalini all’età di 93 anni Gilberto Manuzzi. Lo sport cesenate è in lutto ed in particolar modo quello dl volley di cui Manuzzi è stato vero e proprio pioniere e padre fondatore in città. Ai vertici della società sportiva che con il marchio “Tisselli” era arriavta con la squadra maschile fino alla serie A2, si è poi dedicato in particolar modo al femminile costruendo passo passo il movimento che ora va sotto l’egida del “marchio” Volley Club: squadra e società di cui ancora era presidente onorario. Manuzzi, fondatore ed ex presidente del comitato Csi (carica ricoperta alla fine degli anni 60’), era anche legato al mondo del Cesena calcio: vicino ai presidenti Dino Manuzzi (di cui era nipote) ed Edmeo Lugaresi. Lascia la moglie Luciana Varo, nota a tutti come Adonella, e sette figli. La data delle sue esequie non è stata ancora ufficializzata. Si sa per ora che dovrebbero tenersi nella chiesa di San Bartolo.