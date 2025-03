È morto Edmondo Spinelli, tra i fondatori della Cisl a Cesena: domani le esequie

«Tutta la Cisl Romagna è affranta dalla scomparsa dello storico dirigente Cisl Edmondo Spinelli - ricordano il Segretario generale della Cisl Romagna Francesco Marinelli e la Segretaria generale dei Pensionati Cisl Romagna Maria Antonietta Aloisi - Edmondo è stato tra i fondatori della Cisl a Cesena e si è sempre contraddistinto come dirigente sindacale attento, dedito ai problemi dei lavoratori, lontano dalla ricerca di carriera personale. Ricorderemo per sempre la sua dedizione al lavoro e la sua determinazione nella ricerca del bene comune».

Le esequie si terranno domani alle 9:15 nella chiesa parrocchiale di San Rocco.

Nato a Cesena in una famiglia numerosa è rimasto orfano di padre a 4 anni, è cresciuto quindi nell’Istituto ”Figli del popolo” istituito da Don Baronio che ai tempi accoglieva i ragazzi a cui le famiglie non potevano provvedere nella crisi del Dopoguerra. Tutta la sua vita anche sindacale è stata sempre guidata dal ricordo di quel periodo e da tutti gli insegnamenti ricevuti da Don Baronio.

Inizia la sua vita lavorativa come dipendente della ditta Maraldi di Forlimpopoli nel 1958, dalla quale prenderà il distacco sindacale alla Cisl di Forlì-Cesena nel 1972, prima come operatore sindacale e ben presto come responsabile del settore industria. Nel 1981 è stato eletto come primo segretario della Cisl di Cesena, divenuta indipendente da Forlì. Durante il suo mandato ha affrontato un periodo economicamente difficile per il territorio cesenate, caratterizzato dalla forte disoccupazione, numerose crisi aziendali soprattutto in edilizia ed agricoltura. Ma grazie a Spinelli e agli altri operatori, la Cisl è riuscita ad ottenere importanti accordi sindacali ed un forte riconoscimento tra le persone. Al termine del suo mandato nel 1985 ha deciso di tornate in azienda, proprio quando la ditta Maraldi venne acquisita da Marcegaglia. Edmondo ha sempre vissuto il suo impegno sindacale come un servizio, mai come ricerca di carriera o traguardi personali, avendo come unico scopo gli interessi dei lavoratori iscritti e dell’organizzazione. Andato in pensione nel 1996 ha continuato il suo impegno in Cisl all’interno della categoria dei Pensionati, al fianco di Nello Vaienti e poi come Segretario generale dal 2001 al 2005. Anche dopo rimase sempre impegnato attivamente nel confronto costante con le amministrazioni pubbliche cesenati, sempre vigile ed attento ai problemi delle persone ma soprattutto ai cambiamenti sociali e demografici, restando sempre una sentinella per le Istituzioni e cercando di sottolineare sempre la lungimiranza necessaria nella programmazione dei pubblici interventi.

nel 2021, dopo 50 anni di attività sindacale, gli è stata riconosciuta la Stella al Merito del Lavoro.

«L’impegno di Edmondo sarà per sempre prezioso per la Cisl soprattutto perché sempre proiettato al futuro, affrontando problemi con caparbietà e le sue indiscusse doti di umanità e di serietà lo hanno portato a godere della stima da parte degli operatori e dei collaboratori sindacali. In cinquant’anni di servizio sindacale, Edmondo si è prodigato costantemente per cercare di risolvere le problematiche del mondo del lavoro e per fornire il supporto operativo ai Responsabili Cisl, ispirandosi ai valori quali il senso del dovere, la legalità, il rispetto delle competenze e delle responsabilità aziendali. Per questo nel ricordarlo - concludono i dirigenti Cisl Romagna>- vorremmo ancora dirgli grazie per l’esempio che ha dato a tutti noi».