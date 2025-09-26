Duecento voci al fianco di Gaza sono entrate nel palazzo comunale di Cesena FOTOGALLERY

Circa 200 voci dalla parte dei Palestinesi, di Gaza e della flottilla, contro il genocidio di cui si sta macchiando Israele si sono fatte sentire ieri sera nel tempio laico della democrazia in città: la sala del consiglio comunale all’interno del municipio, dove si stava svolgendo una seduta, che è stata sciolta in anticipo. Non per un atto di forza dei manifestanti, che si erano radunati in piazza Almerici alle 19 e avevano sfilato rumorosamente ma in modo pacifico fino a piazza del Popolo, ma perché il sindaco Enzo Lattuca e diversi consiglieri comunali sono usciti. Una decisione presa per dialogare col corteo, che ha fatto venir meno il numero legale necessario per potere procedere coi lavori.

La marcia lungo via Zeffirino Re, con Leonardo Biguzzi a guidarla, è stata accompagnata da bandiere palestinesi e da due cori scanditi incessantemente: “Free, free Palestine, Palestina libera” e “Israele fascista Stato terrorista”. Poi, una volta saliti dove era in corso l’assise e mostrato lo striscione con i colori della Palestina, i partecipanti alla mobilitazione sono stati invitati a scendere dal sindaco, che li ha accompagnati di nuovo davanti al loggiato comunale, seguito da diversi assessori (in prima fila Elena Baredi, Giorgia Macrelli e Cristina Mazzoni, che lunedì scorso erano stati anche in mezzo alle 1.500 persone radunate in piazza della Libertà») e consiglieri. Due di questi ultimi, Damiano Censi (Fondamenta-Alleanza Verdi Sinistra) e Marco Rocco De Luca (Pd) hanno preso la parola, schierandosi senza esitazioni al fianco delle persone in piazza (così come la Cgil, che aveva comunicato pubblicamente il suo sostegno), sostenendo entrambi che protestare serve forse più a imparare a resistere ai fascismi qui che ai Palestinesi.

Il sindaco, dopo avere anche tenuto in mano per qualche istante un drappo palestinese, ha detto la sua, prendendo in prestito il megafono in prestito dai manifestanti, che ha ringraziato per quella protesta e per quella di lunedì. «Esprimendo «assoluta vicinanza e comprensione dell’amministrazione» per le ragioni dei manifestanti, ha fatto una distinzione: «C’è una ragione di senso e giustizia che attiene alla nostra coscienza, ma poi c’è anche un piano concreto e complicato su che riguarda il come incidere. E io su questo non so cosa si può fare. Le sanzioni sarebbero efficaci sole se le prendesse l’intera Europa e comunque possono essere aggirate, come sta accadendo con la Russia.Mi preoccupa il venir meno degli organismi multilaterali come l’Onu, schiacciato dagli Stati sovrani nazionali e bistrattato dal presidente Usa». Poi, ammettendo che «siamo partiti tardi» e riconoscendo che «il massacro ha le caratteristiche del genocidio», Lattuca ha invitato comunque a non rassegnarsi: «Non abituiamoci, non scoraggiamoci, continuiamo a fare vivere i nostri valori».