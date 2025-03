Due binari di lavoro da percorrere per la sicurezza a Borello di Cesena

Ripartenza del percorso per le telecamere di sicurezza agli ingressi di frazione e per quelle “da e per” la E45. Ma (soprattutto) l’intensificazione dell’impegno per mitigare disagio giovanile e dare supporto alle famiglie nella “gestione” dei ragazzi più problematici. Saranno gli effetti sul territorio dell’incontro che i residenti di Borello hanno avuto lunedì pomeriggio con amministrazione comunale, forze dell’ordine e mondo della scuola, che in platea era rappresentato da alcune insegnanti di elementari e medie.

Lo si evince dalle parole del sindaco Enzo Lattuca il giorno dopo l’incontro, che era stato organizzato prendendo come incipit tanto i vandalismi compiuti da un certo numero di giovani nell’arco delle giornate e delle nottate di Borello, quanto la piaga dei furti nelle case culminata nella violenta rapina in un bar del mese di gennaio. «Quasi il 90% degli interventi che abbiamo ascoltato - ricorda Lattuca - non riguardavano fatti o reati che dovrebbero coinvolgere la presenza in zona delle Forze dell’ordine, ma prevalentemente le difficoltà che a Borello s’incontrano nei luoghi frequentati da una certa fascia giovanile di residenti: per comportamenti che spesso degenerano in atti di teppismo o bullismo. Tematiche di natura sociale, dunque, e non strettamente legate alle emergenze di sicurezza intese in senso stretto».

Sul fronte delle segnalazioni legate ad episodi di crimini o potenziali tali, ascoltati dai vertici di commissariato, carabinieri e polizia locale, il Comune è intenzionato a riprendere mano il «progetto di video sorveglianza che coinvolge l’Unione dei comuni. Riportando la video sorveglianza negli svincoli della E45 al tavolo provinciale e poi in prefettura».

Il fulcro della maggior parte degli interventi era però legato ai giovani, che ultimamente hanno spostato il loro raggio d’azione dalla piazzetta principale verso la zona del parco degli orti: «Ci sono state evidenziate situazioni di timore, per l’approccio a queste persone o anche solo per come usano lo scooter o il monopattino. Vandalismi. Maleducazione e non rispetto delle regole: non quindi “criminalità”. Dato conto che due volte la settimana l’educativa di strada ha incontrato nell’ultimo periodo 61 ragazzi (con una media d’età attorno ai 16 anni), oltre alla prosecuzione di questo servizio abbiamo in mente di proporre una collaborazione alle scuole del quartiere. Serve attivare momenti di incontro e di confronto con i genitori: da un lato per avere contezza della eventuale consapevolezza di come alcuni dei loro figli si comportino quando sono fuori di casa, ma soprattutto per dar loro strumenti e supporti che possano essere utili nella gestione dei ragazzi ed eliminare vandalismi e inquietudini che questi comportamenti causano al resto della popolazione».