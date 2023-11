Due amici di Cesena pestati e rapinati in centro a Rimini: capo branco della gang peruviana condannato a 3 anni e 8 mesi

Ai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo della Compagnia di Rimini prima e al gip in sede di convalida dell’arresto, aveva detto di non aver nulla a che fare con la feroce aggressione con rapina di cui erano stati vittime due amici cesenati arrivati a Rimini per trascorrere una serata nei locali della Vecchia pescheria. Sosteneva, N.C.L.M - 28 anni, già indagato per maltrattamenti alla madre dei suoi figli, capobanda di un temibile branco di balordi peruviani e senegalesi tra cui diversi minori italiani di seconda generazione -, di essersi avvicinato alle vittime solo per controllare le loro condizioni di salute. Poi aveva detto che erano stati pestati a sangue perché colpevoli di aver importunato una loro amica.

Testimonianze e le immagini di alcune telecamere private accese in zona hanno invece raccontato altro e ieri mattina il gup Vinicio Cantarini, con rito abbreviato, lo ha condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Per il giovane difeso di fiducia dall’avvocato Michele Di Viesti, tornato libero dopo 5 mesi di carcere e ora soggetto all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria tre volte la settimana, il pubblico ministero Paola Bonetti aveva chiesto la pena di 6 anni.

Il branco

Gli screzi e gli scontri nella notte del 26 marzo scorso sono stati ripresi dalle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza private accese sulla piazza e in via Sigismondo, visionate dagli investigatori dell’Arma. Poco prima del pestaggio dei due amici, il branco aveva trovato da dire con un gruppo di avventori di un bar. Che ha reagito alla provocazione (uno era stato colpito al viso) e costretto il gruppo a battere in ritirata. Ma solo momentaneamente. Il capo, poco dopo, rimasto a torso nudo per non essere subito riconosciuto, ha messo mano ad un grosso coltello che, stile guerrieri della notte, seguito dai complici ha strisciato sull’asfalto, fino ad incrociare nuovamente il gruppo che li aveva messi in fuga: davanti all’arma questa volta sono stati loro a darsela a gambe.

La rapina

Erano da poco passate le 3 quando il branco ha poi incrociato i due sfortunati amici sulla cinquantina che si stanno incamminando verso casa. «Hai dato una spallata alla nostra amica e non ti sei scusato». Questa la scusa per dare il là alla feroce aggressione. Guidato dall’arrestato il branco, composto da una decina di ragazzi, su indicazione della giovane li ha circondati e dopo uno scambio di battute ha iniziato a colpirli. Il 28enne ha strappato il tablet al primo; tornato sui propri passi, aveva quindi messo la mani in tasca alla seconda vittima rimasta a terra tramortita (i calci gli avevano causato la frattura di un perone) e gli aveva sfilato il cellulare. Solo allora gli aggressori si erano dati alla fuga.