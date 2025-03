Droga in hotel, patteggia la pena: 26enne condannato a restare a Cesena

La sua presenza a Cesena veniva costantemente registrata negli alberghi e nei residence della zona, in una frequente spola tra la sua residenza in Albania e la Romagna. Senza che, all’apparenza, avesse parenti o un interesse specifico di carattere lavorativo. Ma ora a Cesena dovrà restare obbligatoriamente per un po’: nella sentenza patteggiata a suo carico è infatti inserito l’obbligo di dimora nel Comune.

Nei primi giorni di gennaio la polizia aveva arrestato a Cesena il 26enne F.C., dopo un blitz nella camera d’hotel dove alloggiava in cui sono spuntati fuori 200 grami di cocaina. La prova di quello che gli agenti del Commissariato di via don Minzoni sospettavano: ossia che quei viaggi da una sponda all’altra dell’Adriatico fossero finalizzati al traffico di stupefacenti.

In albergo l’uomo, incensurato e fino ad allora sconosciuto alle forze dell’ordine italiane, aveva scelto di alloggiare. Il suo nominativo era stato però registrato alla reception e comunicato agli uffici di polizia come di consuetudine.

Ciò che il 26enne non sapeva, è che da tempo gli inquirenti monitoravano i suoi movimenti alla frontiera, seguendo gli spostamenti tra l’Italia e il suo Paese di origine. Viaggi durante i quali soggiornava solo per brevi periodi a Cesena. E in Romagna il 26enne era e solito noleggiare sempre una vettura. Così ad inizio gennaio la squadra di Pg si è recata alla struttura alberghiera dove l’uomo si trovava da qualche giorno e ha scoperto i due etti di polvere bianca, che era stata lasciata su un comodino. Ieri davanti al giudice Ramona Bizzarri (pm Elisa Faenza), il 26enne difeso dagli avvocati Carlotta Venturi e Massimiliano Orru ha concordato un patteggiamento a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12mila euro di multa. Uscirà di cella ma a patto che rispetti l’obbligo di dimorare a Cesena per il periodo di pena.