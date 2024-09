Dormivano nel cortile del San Biagio: multati per bivacco dalla polizia locale di Cesena

Proseguendo nelle attività di controllo del territorio, avviate anche sulla base delle segnalazioni presentate al Comando “Fiorini” dai cittadini, nella mattinata di oggi, venerdì 6 settembre, alle ore 08, la Polizia Locale di Cesena ha eseguito un sopralluogo nel cortile interno del complesso San Biagio, in centro storico, dove sono stati individuati due ragazzi di 25 e 27 anni, di origine tunisina, che dormivano su giacigli di fortuna.

Accompagnati al Comando di via Natale Dell’Amore i due sono stati identificati e sanzionati per bivacco, così come previsto dal Codice di Convivenza civile. A seguito degli accertamenti di rito inoltre gli agenti hanno constatato che uno dei due risulta regolarmente soggiornante, l’altro invece non è in regola. Per quest’ultimo è scattata la denuncia. Contestualmente si è proceduto con lo sgombero dell’area interna al San Biagio illecitamente occupata.

“Prosegue l’impegno della Polizia Locale - commenta l’assessore con delega alla Sicurezza e legalità Luca Ferrini - sul fronte del presidio del territorio. Come già avvenuto in occasione delle operazioni che hanno interessato l’ex mulino di Serravalle, i parchi cittadini, gli immobili di edilizia residenziale pubblica di via Riceputi Scevola, oppure aree dismesse, come ad esempio l’ex Sacim, anche in questo caso si è proceduto con tutte le accortezze prendendo in carico una situazione illecita. L’occupazione abusiva di luoghi pubblici è un fenomeno spesso preso in carico dalla nostra Polizia Locale con operazioni mirate e interventi tesi a garantire la piena sicurezza agli inquilini e ai fruitori degli stessi”.