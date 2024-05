Donna minacciata lancia l’appello: «Salvatemi dal mio ex»

«La situazione da molto tempo è già in sostenibile dal punto di vista della vita domestica. Adesso però inizio a temere fortemente per l’incolumità fisica mia e per i miei figli. E serve assolutamente che qualcuno mi aiuti ad uscire dall’incubo prima che sia troppo tardi».

L’appello, disperato, prima che la sua vicenda di “madre in fase di separazione” diventi una questione di violenze da “codice rosso”, arriva da una donna residente a Gambettola. Che si sta scontrando, oltre che con (l’ormai ex) compagno, con le lungaggini stritolanti della burocrazia e della giustizia ed ora anche col timore che presto qualcosa di ancor peggiore possa succedere a lei ed ai suoi figli, che sono tutti e due minori di 12 anni.

La rottura della coppia si è consumata da tempo sotto quel tetto coniugale di Gambettola dove abita (senza averne la residenza) anche la suocera della donna, unitamente all’ex compagno ed ai bambini.

La separazione non è stata consensuale ma giudiziale. Dalla presentazione al giudice civile della causa di separazione nel luglio 2023 la prima udienza, in un contesto in cui la donna viene vessata, spaventata e minacciata dal compagno, era stata fissata a metà del mese di marzo scorso. Lunghi mesi in cui i rapporti incrinati avrebbero di per sé già potuto diventare causa, nella convivenza, di scontri anche fisici e con serie conseguenze. Ora il giudice civile ha disposto l’affidamento congiunto dei due bambini, e che la casa resti alla madre ed ai figli. Mentre il padre (e la suocera) devono lasciare l’appartamento.

La situazione si sta però incancrenendo e le tensioni anziché smorzarsi sono in salita. Anche perché l’uomo di uscire di casa assieme a sua madre non ne vuole sapere. «Non paga gli alimenti e nella gestione dei figli, pur lavorando, sono lasciata sola, e lui non se ne va». Con tanto di “trucchi” per evitare l’allontanamento dal tetto. Come togliere il suo nome dal campanello di casa e rendersi irreperibile ogni qual volta un esecutore o un postino debbano notificargli atti relativi alla separazione o l’ingiunzione di lasciare la casa.

Ad aumentare la preoccupazione della donna nelle ultime settimane un contato avuto con alcuni parenti. Le hanno riferito di “stare attenta”, visto che la suocera si è detta in procinto di acquistare “a San Marino” una pistola. «L’ennesima minaccia che ora mi terrorizza». Tutte vicende che sono state inserite in segnalazioni prima ed in una denuncia penale poi. Per cercare di allontanare ex marito ed ex moglie l’uno dall’altra prima che sia troppo tardi.