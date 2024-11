Domani Cesena shopping night, ecco il programma

CESENA. In occasione del Black Friday, il centro di Cesena ospiterà l’iniziativa “Cesena shopping night”, una serata di festa, musica, acquisti e di passeggiate per le vie e le piazze del centro storico malatestiano organizzata dai commercianti, dai pubblici esercizi, in collaborazione con le associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) e dall’Amministrazione comunale. A partire dal pomeriggio di domani, venerdì 29 novembre, le attività del centro si animeranno con un’apertura straordinaria fino alle ore 23:00 e grazie ai punti di ritrovo offerti dai commercianti, si potrà vivere un’esperienza di acquisto non solo utile ma anche divertente. Saranno proposti infatti dj set, animazioni, laboratori e molto altro. Tutte le attività aperte saranno riconoscibili da palloncini colorati, uno argento e uno viola, due colori importanti, che rappresentano la forza e l’eleganza.

In più, una selezione di commercianti regalerà ai clienti della serata una gift card che potrà essere utilizzata dal 30 novembre al 31 dicembre nelle attività aderenti e che darà diritto ad uno sconto di 5, 10 o 15 euro in base all’acquisto che sarà fatto. Le attività aderenti all’iniziativa della gift card sono segnalate da una speciale vetrofania. Si tratta di: Mabù, Parciocal Dolciumi, Mytho’s, Sur Reale Shop, La Cappelleria Cesena, Wave, Erbolario, Charlie Fashion, Joy, Ottica Magnani, Non solo 99, My Shoes, Mav Concept Store, Carol Rinaldini Studio Consulenza d’Immagine, Sabina Profumeria e Cosmetica Ex Refan, Intimo Vanità, Mo e Ma, Titty Sport, Cri Outlet Donna, Next Shop, Casadei Gioielli, Space, Filippo Pederiva Studio Tecnico di Progettazione, Figli di Papà, Pierrot Boutique, Arte Vintage Shop, Cloè, Rame, Sartoria Tribe, La Casa della Calza, Basedodici Cesena, Scarpatevi.

Ecco il programma nel dettaglio.

In via Carbonari 9, il Mav Concept Store vi aspetta con un Dj set dalle ore 17:00 alle ore 21:00.

Nell’angolo tra le vie Zeffirino Re e Fantaguzzi, dalle ore 20:30 alle ore 23:00 è previsto un altro Dj Set offerto dalle attività della via. Si ringraziano Sabrina Profumeria e Cosmetica, Confcommercio Cesenate, Mytho’s, Ottica Magnani, Tabaccheria La Pipa, Lab84, Pierrot, Semplice, Yuri, Ottica Punto di Vista, Rinascimento, My Shoes, La Cappelleria Cesena, MoeMa, Wave, Ben Nevis, Sartoria Tribe, Korner, Filippo Pederiva Studio Tecnico di Progettazione.

Al n. 15 di via Fra Michelino, Carol Rinaldini vi aspetta nel suo Studio di Consulenza D’Immagine e Colori Sensosiali, per una mostra di quadri. Sarà possibile fare un ritratto dal vivo, vivere l’esperienza colori sensoriali Rah, effettuare un servizio di trucco con una Makeup Artist e realizzare foto ritratti dalle ore 16:30 alle ore 22:00.

Babbi Caffè e la Tazza D’oro in Corso Giuseppe Mazzini 3, vi aspettano dalle 18:30 alle ore 19:15 e dalle 21:00 alle 21:45 con il duo The Andy Macfarlane Two Man Orchestra. Per i più golosi inoltre sarà presente il carrettino della cioccolata calda. Parciocal Dolciumi, Caffè Centrale, Mabù, Silted Industree in via Giuseppe Mazzini 23 proporranno un dj set dalle ore 21:00 alle ore 23:00.

Presso Mythos’s in via Zeffirino Re 9, in collaborazione con Lakshmi Cristalii, sarà presente un’esposizione di gioielli, incensi e profumazioni. Di fronte, Semplice Tegamino, somministrerà Cecino Caldo e Vin Brulè.

Da Basedodici Cesena, in Corso Sozzi 68, Dj Set dalle 19:30 alle 23:00, presentazione nuova collezione e aperitivo, mentre sempre in Corso Sozzi al 55, davanti alla Oreficeria Elisabetta Ferri, Tela Imp Band si esibirà dalle 19:30 alle 21:00.

In piazza Almerici Fiat Pulzoni e Antonelli saranno presenti con uno stand per presentare la nuovissima Lancia Ypsilon Hybrid e chi vorrà potrà effettuare un test drive.

Ma non è tutto, diverse infatti saranno le occasioni per i più piccoli. Il Drago Blu aspetta le bambine e i bambini per regalare loro un palloncino al Punto di Ascolto di Confcommercio cesenate in via Zeffirino Re 33, dalle ore 17:00. In Piazza della Libertà invece sarà attiva la Pista di Pattinaggio.

Per l’occasione anche la Biblioteca Malatestiana, con riferimento alla sezione Moderna, resterà aperta fino alle ore 22:00. Qui gli appassionati di giochi da tavolo potranno accedere all’area Gaming per prendere parte a un evento aperto, gratuito, guidato, dedicato alla scoperta dei giochi da tavolo e inserito nel programma dell’international Games Month@YourLibrary, la manifestazione che nel mese di novembre prevede attività legate al gioco presso le biblioteche in tutto il mondo. La Mediateca mette a disposizione la propria ricca collezione di giochi da tavolo per tutte le età e videogiochi per le principali piattaforme, per trascorrere una serata dedicata sia a esperti di giochi da tavolo, ma anche a chi desidera fare un primo approccio con giochi come Concept, Dixit, Catan, 7 Wonders, Ticket To Ride, Bang, Carcassonne e sperimentare tanti altri giochi moderni, dinamici e nuovi.