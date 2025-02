Deve scontare oltre 8 anni di carcere: scoperto e arrestato a Borghi

I Carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone, hanno arrestato un 32enne in esecuzione di un ordine per la carcerazione a seguito di sentenza definitiva, dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. Il 32enne doveva espiare la pena di otto anni, tre mesi e ventisei giorni di reclusione, nonché il pagamento di una multa 2.736 euro e un’ammenda di 300 euro. L’uomo, condannato per “rapina, ricettazione, furto aggravato, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale”, commessi tra il 2021 e il 2024 nelle province di Milano e Monza, è stato rintracciato dai Carabinieri nel territorio di Borghi e condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà la pena.