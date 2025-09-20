Degrado al parcheggio Machiavelli di Cesena: blitz della polizia per liberare l’area dai bivacchi FOTOGALLERY

Questa mattina di buon ora personale del Commissariato di polizia ha effettuato una perquisizione nel parcheggio Machiavelli per intervenire contro le segnalazioni di bivacchi e degrado che erano state di nuovo segnalate da residenti e fruitori dell’area di sosta coperta. Gli uomini del Commissariato hanno effettuato individuazioni ed allontanamenti di persone abusivamente all’interno e vigilato sulle operazioni di pulizia e ripristino messe in campo da personale della Cils.

Le operazioni, che sono state coordinate dal Commissariato di Cesena, hanno visto anche l’impiego dei Reparti Prevenzione Crimine di Bologna.

Particolare attenzione è stata data alla zona del parcheggio che nell’ultimo periodo è stato oggetto di denunce da parte dei cittadini per essere un luogo di bivacco e di degrado.

Nella mattinata odierna, infatti, i poliziotti con il supporto degli operatori ambientali, hanno realizzato lo sgombero e la pulizia dei locali del parcheggio, che erano stati adibiti a giacigli di soggetti senza fissa dimora, ripristinando la struttura e rimettendola nuovamente a disposizione dell’utenza.

Cinque denunciati

I controlli hanno riguardato anche altri luoghi della città, come la zona della stazione, il Cubo e il parcheggio sottostante, via Quasimodo, piazza Sciascia, corte Zavattini.

Le zone continueranno ad essere monitorate anche nei prossimi giorni così da garantire un controllo del territorio ed una prevenzione dei reati costante e incisiva.

All’esito delle attività sono state controllate 429 persone, 159 veicoli e denunciati a piede libero in totale cinque persone, per reati che vanno dalla violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti e sul testo unico dell’immigrazione, al possesso di oggetti atti ad offendere.