Dalla “Festa Solidale 2023” ecco 13 mila euro per gli alluvionati di Cesena

Ieri alla Chiesa Cristiana Avventista è stato consegnato nelle mani della coordinatrice e del presidente dell’associazione “Emporio Solidale il Barco” il ricavato (13.000 euro) della festa Solidale di Cesena. In un contesto dove sono state portate testimonianze su quei durissimi giorni e delle diverse attività svolte dalle associazioni di volontariato locali.

«Sono stato direttamente coinvolto dall’alluvione: abito in una traversa di via Roversano e devo dire che i volontari hanno comunque reso speciale quei giorni. Erano tantissimi a mettersi in gioco: da dove fossero usciti non lo sapevo nemmeno io. Così poi ho deciso di darmi da fare anch’io e tutt’ora faccio parte del Comitato Alluvionati. Sollecitiamo l’amministrazione a risolvere i problemi e sui rimborsi... Quando piove ho ancora paura». Questo l’incipit di Marco Raffaele, nel momento di incontro.

«La nostra associazione di volontari prosegue nella distribuzione dei beni per i bisognosi e presso la parrocchia di San Rocco abbiamo aperto anche uno sportello di ascolto. Noi volontari del “il Barco” ci spendiamo ogni giorno anche per nuove collaborazioni con altre associazioni, per essere più coesi e avere a disposizione più beni da donare» racconta Susanna Ricci, coordinatrice dell’associazione. «Oltre alle tante attività, come associazione stiamo raggiungendo la nostra mission: presto aprirà l’Emporio Solidale, un centro di aiuto e servizi, non un semplice market per chi ne ha bisogno. Vogliamo ascoltare e capire i diretti interessati per collaborare strettamente con l’Amministrazione a sostenere i più bisognosi. Ringrazio Adra per il sostegno finanziario» ha chiosato il presidente Werther Faedi.

«Come Amministrazione - dice l’assessora Carmelina Labruzzo - è importante esserci, trovare fondi e modalità per risolvere le esigenze, non basta solo la presenza importante dei volontari. Speriamo che tante altre associazioni di volontari si uniscano, per dar vita ad una grande rete solidale».

«Ad oggi con i fondi dell’8x1000, abbiamo stanziato 59.000 euro per i territori colpiti» racconta Giuseppe Copertino, pastore della chiesa Avventista. «La forza di voi Romagnoli è stata straordinaria, vi siete mossi fin da subito, prima delle istituzioni, che ad oggi ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo. Bisogna guardare avanti con occhi pieni di fiducia e dimenticare la paura, non si può non rimarcare la solidarietà messa in campo dai romagnoli in quei giorni e ad oggi» conclude il pastore Roberto Iannò, della chiesa Avventista di Cesena.