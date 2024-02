Dall’Enaip di Cesena un dono e un invito al presidente della Cei

Una Madonna con il Bambino realizzata nel Centro Socio Occupazionale di Enaip a Cesena è stata donata al cardinal Zuppi. «Quando si lavora in un ambiente sereno e accogliente, si vede. Si vede da un sorriso o da un gesto gentile ma soprattutto dai risultati lavorativi. È ciò che accade quotidianamente nei Centri Socio Occupazionali di Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets dove gli utenti con disabilità lavorano alla realizzazione di opere creative, liberi di far volare la propria individualità».

Enaip spiega che è quanto avvenuto anche per il quadro “Madonna con il Bambino” realizzato da Tabita, una utente del laboratorio ceramica di Cesena con la tecnica a stencil (stampa a maschera): «Seguendo la sua personale intuizione di composizione e di scelta cromatica l’opera è talmente ben realizzata da sembrare quasi una rappresentazione di icona sacra del 15° secolo. Un’opera speciale che Enaip ha avuto l’onore di donare a sua eminenza Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei, in occasione dell’udienza privata annuale con Luca Conti, presidente di Fondazione Enaip Forlì-Cesena ets e Presidente Regionale Acli, accompagnato da Walter Raspa, ex presidente regionale Acli e attuale presidente regionale Fap Acli.

«Il cardinal Zuppi ha accolto questo omaggio con stupore e meraviglia per un’opera originale che traspare di purezza e di serenità. Il presidente di Enaip Luca Conti ha rinnovato l’invito a visitare i centri, che si trovano in vetrina sul corso Garibaldi di Cesena, appositamente per invitare i cittadini e i passanti ad entrare e a fermarsi per godere dell’atmosfera frizzante del centro, dove tutti possono trovare abbracci e sorrisi».

Qui sono nate le famose Casine, le colorate casette di unica fattura, ma non sono gli unici prodotti realizzati: i circa 40 utenti del centro realizzano applique, cuoricini decorati, monili, vasi mosaicati, borse e portachiavi in pelle. Unico comune denominatore è il colore, utilizzato seguendo la propria indole personale e quindi unica.

«Colori come oro e porpora scelti per il quadro da Tabita che si alternano in un’immagine di amore e serenità proprio del sentimento speciale che lega una madre al proprio figlio. Un’immagine potente di pace interiore, unica e speciale proprio come l’artista che l’ha realizzata».