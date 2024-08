“Cucine popolari” a Cesena riapre con nuovi progetti sanitari ed anche un’officina

Dopo la pausa del mese di agosto, con settembre tornano in funzione le “Cucine Popolari”, e la nuova stagione d’impegno sociale volontario porterà in sé anche tante novità: tra alcune già pronte a partire e altre che si sta cercando di mettere in moto entro la fine dell’inverno.

La base di partenza resta quella di via Machiavelli: i pasti di cucine popolari riaprono con una colazione dedicata a tutta la città domenica 1° settembre per poi riavviare da lunedì 2 l’accensione dei fornelli ai consueti ritmi e alle aperture ormai tradizionali: lunedì, mercoledì e venerdì a cena (dalle 19 alle 21) e martedì e giovedì a pranzo (dalle 12:30 alle 14).

«Le cucine popolari sono un dono per la città: non si tratta infatti né di una mensa né di un ristorante» spiegano i volontari ed i vertici dell’associazione.

«Alle cucine può andare chiunque, mangiare lo stesso cibo e , chi può, dona qualcosa. Alle cucine ci sfamiamo insieme di buon cibo e di relazioni umane».

Sorte ormai 4 anni fa le cucine hanno servito migliaia di pasti: con una dedica speciale a chi è più fragile e in difficoltà ma con l’animo aperto a tutti.

Centinaia di volontari sono impegnati ogni settimana a garantire un clima festoso e allegro, deputato per sua natura allo spirito di uguaglianza e di cittadinanza aperta ed inclusiva.

«Il mese estivo di chiusura in realtà non ha sancito una pausa ma un tempo per pensare e ipotizzare nuove frontiere e progetti». Un esempio sono le officine popolari che apriranno già dai primi di ottobre. In via Valzania a ridosso di Porta Santi aprirà un laboratorio di bici per piccole riparazioni ma anche dedicato ad insegnare il mestiere antico e mai abbandonato del riparare le biciclette.

Nei mesi si vuol far scattare anche “Cure popolari” dedicato alle persone anziane e sole e alle cure dentali di chi, da solo, non riesce a provvedere.

«È questa la città che sogniamo e per la quale ci impegniamo: una Cesena che non lascia nessuno indietro e da solo. Ma per fare tutte le cose che abbiamo in testa e nel cuore abbiamo bisogno di volontari: anche per questo, per chi vuole capire meglio, per chi vuole far parte di questa comunità, invitiamo tutti a venire a fare i volontari e ad incontrarsi già da domenica mattina dalle 9:30 alle 11 in via Niccolò Machiavelli per riprendere il filo dei nostri discorsi e dei nostri sorrisi».