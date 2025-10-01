Crac dell’Ac Cesena: Iva, tasse e rateizzazioni nei motivi principali di condanna del Tribunale

Crac dell’Ac Cesena e condanne penali: con qualche anticipo sulla scadenza dei 90 giorni dalla lettura del dispositivo, il presidente del collegio Marco de Leva e i giudici al latere Giorgia Sartoni e Federico Casalboni hanno depositato le motivazioni alla base delle condanne e delle assoluzioni del processo di primo grado.

Le decisioni assunte dal collegio hanno stigmatizzato la rateizzazione delle imposte di Iva e Irap, per la quale i giudici ritengono sia stata messa in campo una vera e propria operazione finalizzata a mantenere i conti a un livello tale da poter far proseguire la vita della società poi fallita.

L’attenzione dei magistrati (così come lo era stato per l’accusa del pm Francesca Rago) è andata a focalizzarsi in particolar modo sull’Iva di gruppo, con sentenze che quindi sono state più severe per quegli imputati che risultavano nei consigli di amministrazione sia dell’Ac Cesena che della società controllante Cesena & Co.

Per i giudici una situazione di liquidità come quella dell’Ac Cesena non era tale da potersi permettere di accollarsi debiti con l’erario avendo possibilità di pagarli successivamente. La sopravvivenza dell’Ac Cesena come società “era segnata” anche perché i risultati sportivi, sotto forma di promozioni a categorie superiori, sono un elemento troppo aleatorio per costituire un’idea di solidità economica.

Secondo i giudici, inoltre, le plusvalenze nei bilanci sull’asse Chievo-Cesena e viceversa c’erano eccome ed erano atte a sistemare i conti di bilancio. Ma per queste operazioni di compravendita devono essere chiamati a responsabilità soltanto i vertici societari e non “l’area tecnica”, ossia Luigi Piangerelli e Rino Foschi, che per questo sono stati assolti. Se Giorgio Lugaresi aveva già patteggiato la sua posizione in passato, per l’ex presidente del Chievo Verona Luca Campedelli (difeso dall’avvocato Daniele Ripamonti) la condanna è stata dunque letta «limitatamente alla falsificazione del bilancio della società Chievo per l’annualità 2017-2018, avendo esposto valori falsi relativi alle plusvalenze determinate dalle cessioni dei giocatori Zoppi e Cantarelli».

Dunque agli occhi dei giudici di primo grado, gli imputati da punire maggiormente per essere stati parte di tutti e due i Cda (sia della controllata Ac Cesena che della controllante) sono risultati essere Mauro Giorgini (difeso dall’avvocato Alessandro Sintucci), Claudio Manuzzi (difeso dall’avvocato Daniele Molinari) e Christian Dionigi (difeso dall’avvocato Antonella Monteleone), a cui sono stati imputati il ricorso a operazioni dolose che avrebbero causato il fallimento delle due società. In particolar modo Dionigi, nel corso della propria deposizione citata a motivazioni dai giudici, aveva spiegato come l’Ac Cesena avesse ereditato dalle precedenti gestioni un indebitamento che, con l’operare della società successivo, si era progressivamente abbassato nel monte complessivo. Numeri che i giudici hanno comunque considerato condannabili anziché “scagionanti”.

Per quanto concerne l’area contabile, Stefano Bondi (difeso dall’avvocato Alessandro Melchionda) e Barbara Galassi (difeso dall’avvocato Alfonso Celli), sindaci delle società controllata e controllante, sono stati puniti per aver omesso di attivare i rimedi di legge per evitare che i Cda proseguissero nelle rateizzazioni con l’erario e proseguissero sulla strada dell’Iva di gruppo e con le plusvalenze. Tutte «prassi solo in apparenza lecite ma in sostanza determinanti la declaratoria giudiziaria di insolvenza».

Tutti gli imputati condannati proporranno ricorso in appello e lo faranno nel merito. Soprattutto in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado “stigmatizza” come prodromica al fallimento e alla commissione dei reati le operazioni di rateizzazione di debito con l’erario, che invece le difese hanno sempre sottolineato come «lecite, normate e consentite dalla legge». Appello che batterà anche il tasto di come, in un ampio lasso temporale, la Covisoc abbia sempre controllato l’operato dell’Ac Cesena e di come la società, onorando i propri debiti con tutti i dipendenti sotto forma di stipendi, avesse sempre avuto le carte in regola per iscriversi alle stagioni sportive successive.

Alla luce dell’entità delle condanne, al netto di alcune contestazioni che per alcuni degli imputati saranno prescritte prima della sentenza di secondo grado, è probabile che chi ha rimediato pene superiori ai 4 anni (tali da consentire l’ingresso in carcere in caso di condanna definitiva) possa optare per un concordato preventivo con la procura generale, volto ad abbassare la condanna.